Toyota dévoile sa première voiture électrique qui intègre des technologies Huawei

Toyota présente au Salon de Shanghai sa bZ7. Cette voiture électrique sera réservée à la Chine, mais elle innove en utilisant des technologies signées Huawei.

Ça y est, Toyota semble s’investir pour de bon dans la voiture électrique. L’offensive européenne est devenue concrète en mars avec la présentation de 5 modèles 100 % électriques, mais la stratégie se poursuit en Chine.

Le géant japonais y dispose déjà de modèles spécifiques, mais a profité du Salon de Shanghai pour dévoiler la version de série de sa bZ7, une berline électrique qui a pour particularité d’embarquer des technologies Huawei.

Une berline classique, des technologies Huawei

Le communiqué de presse de Toyota est succinct, et rentre assez peu dans les détails. Cette Toyota bZ7 mesure « plus de cinq mètres de long » et reprend le style des voitures électriques de la marque, notamment dans les phares en boomerang.

Tout juste saura-t-on qu’elle « sera équipée des dernières technologies intelligentes », incluant « des cockpits intelligents, des aides à la conduite et des technologies de sécurité avancées pour une meilleure expérience utilisateur ».

Ni données techniques, ni tarifs, ni autre chiffre à se mettre sous la dent ; Toyota se contente d’annoncer « une commercialisation d’ici un an ».

CarNewsChina crève l’abcès : ces technologies sont bel et bien fournies par Huawei, avec un écran central sous HarmonyOS. Toyota ne s’est pas prononcé sur les systèmes d’aides à la conduite, mais il est fort probable que la suite Huawei ADS soit de la partie, utilisant le LiDAR sur le toit pour une conduite semi-autonome de niveau 2 a minima.

Huawei et l’automobile, une histoire compliquée

Cette Toyota bZ7 n’arrivera jamais en Europe, mais prouve l’impact grandissant de Huawei dans l’industrie automobile chinoise. À l’inverse de Xiaomi, qui a lancé sa SU7 sous son propre blason, Huawei préfère une stratégie basée sur des partenariats.

Des partenariats véritablement à la carte. L’exemple de Toyota représente le niveau le plus bas, où Huawei ne fournit que ses solutions. Le géant chinois peut cependant aller bien plus loin.

Il peut par exemple s’impliquer dans le développement et le soutien marketing d’une marque, comme on peut le voir avec Avatr – une coentreprise entre Huawei, CATL et Changan, où les voitures disposent d’un sigle Huawei Inside.

Le niveau ultime est représenté par l’alliance HIMA – acronyme de Harmony Intelligent Mobility Alliance. Ici, les voitures restent sous des marques propres (Aito, Luxeed, Stelato, Maextro), mais Huawei s’implique encore plus profondément dans le développement des voitures, et va jusqu’à les vendre dans ses Huawei Stores.