Avec le nouveau radar vélo deux-en-un de Trek, vous aurez des yeux derrière la tête

D’une longue portée et au feu arrière puissant, ce nouveau radar vélo Trek Carback émet des alertes, avec même une application qui montre les véhicules en temps réel. Présentation.

Le cycliste amateur n’attendait que les beaux jours pour reprendre son vélo de route. Cependant, il reste toujours l’angoisse de rouler en compagnie de véhicules bien plus rapides que soi, ce qui est gênant surtout en groupe. Le nouveau radar vélo Trek CarBack veut donc être l’ange gardien de vos sorties et entraînements.

Détection des véhicules jusqu’à 240 m

Le radar permet de détecter des véhicules de tous types, et ce jusqu’à 240 mètres de distance. En cas de détection, le Trek CarBack envoie une alerte visuelle sur l’écran du GPS, et/ou une alerte sonore. Selon la marque américaine, le radar est « compatible avec la plupart des compteurs cyclistes à GPS », citant Garmin, Wahoo et Hammerhead. On peut y voir des alertes avec un ou plusieurs véhicules, la distance approximative qui vous sépare d’eux et s’ils accélèrent, ou non.

Pour savoir exactement où se trouvent les voitures, l’application Trek Accessory affiche la distance précise. Mieux, elle vous indique si le véhicule se déporte sur la gauche, par exemple. Pour en profiter, cela nécessite l’installation d’un support smartphone sur le vélo en plus du GPS.

Étanche et très visible

La fixation du Trek CarBack est possible sur une selle aéro ou le tube de selle, via une sangle en caoutchouc. Il est donc compatible avec tous les types de vélos. Il est en outre étanche, certifié IPX7. Son feu arrière Flare RT possède par ailleurs 4 modes d’éclairage : le feu diurne continue (25 lumens) suffisant en ville ; le feu diurne clignotant (90 lumens) ; le nocturne continu (5 lumens) ; et le nocturne clignotant (5 lumens). La batterie interne alloue environ 7 heures d’autonomie. Le niveau de charge est visible via une jauge à quatre diodes. Le radar vélo est rechargeable par câble USB-C.

Le radar vélo et feu diurne Trek CarBack est vendu au prix de 199 euros. Il fait donc concurrence avec le Garmin Varia RTL 516 au même tarif. Ce dernier détecte des véhicules jusqu’à 140 m et se dote d’un feu visible d’1,6 km (contre 2 km sur le Trek), mais avec une meilleure autonomie (9h).