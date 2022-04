Steam Deck : Valve met discrètement à jour les capacités du dock

Valve n'a pas encore donné de date précise pour l'arrivée de la station d'accueil du Steam Deck et de nouveaux changements hardware survenus quelques semaines avant son lancement présumé nous offrent quelques surprises supplémentaires.

Sans le dire à personne, Valve est venu mettre à jour la station d’accueil de son Steam Deck (après avoir toutefois prévenu que des changements étaient possibles avant la sortie) pour y ajouter quelques nouveautés bienvenues. À l’heure actuelle, nous sommes toujours en attente de la station vu que sa sortie est prévue selon Valve pour la « fin du printemps ».

Une connectique améliorée

Comme nous le rapporte The Verge, une mise à jour des caractéristiques techniques apparue le 22 février sur le site dédié à la machine nous permet de constater l’ajout de 3 ports USB-A 3.1 en lieu et place des 2 ports USB-A 2.0 et de l’unique port USB-A 3.1 promis au départ. Trois jours plus tard, Valve mettait également à jour le port Ethernet de la station qui devient désormais un port Ethernet Gigabit capable d’accueillir des débits plus rapides.

Avant Après

Ces nouveaux ports 3.1 possèdent des vitesses de transfert supérieures et permettront une meilleure expérience avec les périphériques utilisés, notamment en ce qui concerne les disques durs externes qui devraient être sollicités régulièrement dans ce genre de configuration. Même chose pour le port Ethernet de la station qui devient désormais capable d’accueillir des débits allant jusqu’à 1 Gb/s contre 100 Mb/s précédemment, et qui permettra entre autres de la rendre plus à l’épreuve du temps.

Un dock Switch sous stéroïdes

Vendue séparément, cette station permettra à quiconque possédant un Steam Deck de jouer à ses jeux favoris sur un moniteur ou même sur un téléviseur tout en le rechargeant, mais également de l’utiliser comme une machine à part entière tournant sous Linux.

Valve veut sans doute positionner sa console portable comme une alternative crédible à n’importe quel PC actuel en donnant à son dock un petit coup de polish juste avant sa sortie présumée et espère ainsi ravir les fans qui souhaitaient l’acquérir.

Ni la date de sortie précise ni le prix n’ont pour l’instant été évoqués par Valve et les précommandes de la station n’ont pas encore été ouvertes. Mais il existe déjà des alternatives disponibles sur le marché. Pour ce qui est de la console, le site officiel en français évoque des commandes possibles à partir d’octobre 2022 « ou plus tard ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.