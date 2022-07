Steam va forcer les jeux à nettoyer leurs images officielles

Steam n'apprécie pas les pratiques de certains développeurs en ce qui concerne les ressources graphiques qui accompagnent leur jeu. La plateforme a donc décidé d'instaurer de nouvelles règles qui prendront effet dès le 1er septembre 2022 et qui devraient à l'avenir améliorer la lisibilité des vignettes sur la plateforme.

Steam n’est pas très content et semble ne pas apprécier les pratiques de certains développeurs quant aux images qui accompagnent certains jeux sur sa plateforme. Dans l’optique d’avoir des vignettes de jeux toujours plus limpides, la plateforme annonce désormais l’arrivée de nouvelles règles pour son magasin.

Des vignettes trop peu lisibles

Les images accompagnant les jeux ne pourront bientôt plus contenir de texte qui ne soit pas en relation directe avec le contenu du jeu. Exit donc les logos de prix qui lui ont été décernés ou encore de scores d’évaluation.

La plateforme critique le choix de certains jeux d’ajouter des informations supplémentaires encombrantes à la vignette de leur jeu qui gênent la lecture du titre au point de la rendre difficile. D’autant que certaines de ces informations peuvent ne plus être d’actualité ou dans une langue que tous les utilisateurs ou utilisatrices ne maîtrisent pas forcément.

Des restrictions en vigueur à compter du 1er septembre 2022

Steam rappelle qu’il existe déjà des espaces sur le magasin réservés aux citations, aux scores d’évaluation de la presse ainsi qu’aux prix reçus pour chaque jeu. La plateforme s’est donc sentie obligée de clarifier les règles concernant les vignettes et d’en ajouter de nouvelles pour sa plateforme. Désormais, les bannières de jeu ne pourront plus présenter :

de score d’évaluation (Steam ou autres) ;

de nom, symbole ou logo de récompense ;

d’annonce d’événement promotionnel (ex. : soldes) ;

de texte ou image faisant la promotion d’un autre produit (même pour une suite ou d’autres titres de la même franchise) ;

de texte sans rapport direct avec le produit.

Certaines mises à jour majeures et événements saisonniers de certains jeux pourront cependant toujours apparaître sur ces vignettes à condition toutefois que ce soit dans le cadre d’un remplacement d’image temporaire et toujours en respectant un certain nombre de règles. Lorsqu’une vignette comprendra ce genre d’information, elle devra :

être mise en ligne via la fonction de remplacement d’images pour une durée maximale d’un mois ;

traduire le texte ajouté dans au moins le même nombre de langues que celui pris en charge par le jeu ;

décrire une mise à jour majeure du contenu du jeu, un événement saisonnier, un battle pass, un DLC ou tout autre nouveau contenu similaire.

La bibliothèque elle aussi concernée

Pour ce qui est de la bibliothèque Steam, les images qui s’y trouvent seront elles aussi soumises à ces nouvelles règles. Les capsules de la bibliothèque devront désormais seulement inclure le logo du jeu et son sous-titre le cas échéant et rien d’autre. Les images de bannière pourront quant à elles seulement accueillir une illustration et les logos de jeu devront être proposés sur un fond transparent, sans texte eux aussi.

Les capsules de la bibliothèque devront également contenir le nom ou le logo du jeu présenté de manière lisible, aux bonnes dimensions et avec un contenu pouvant être vu par des personnes d’au moins 13 ans.

Pour les jeux ne remplissant pas toutes ces conditions avant la date indiquée, ceux-ci verront leur visibilité limitée dans le magasin et ne pourront plus être mis en avant au moment des soldes et des événements officiels de la plateforme.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.