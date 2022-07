La pénurie se résorbe : votre Steam Deck sera livré avant la fin de l’année

Valve veut rassurer ses clients : les commandes de Steam Deck devraient toutes être honorées avant la fin de l'année. Un coup d'accélérateur dans la production.

La pénurie qui touche tout le secteur de la tech depuis plusieurs années est-elle sur le point d’être réglée ? Les analystes sont toujours pessimistes concernant la pénurie en 2022, mais on peut tout de même noter quelques signes d’améliorations. Depuis plusieurs semaines, les cartes graphiques sont de retour en stock à des prix plus normaux et Valve semble aussi devenir encourageant.

En effet, l’éditeur de Steam a publié un article sur son blog officiel pour parler de l’approvisionnement des Steam Deck. La situation s’améliore.

Toutes les réservations seront livrées en 2022

Valve est parvenue à corriger la plupart des problèmes sur la chaine d’approvisionnement du Steam Deck et augmente radicalement la cadence de production. Résultat, la firme se permet même d’annoncer qu’elle va prendre de l’avance sur son calendrier initial.

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons être en mesure de satisfaire plus tôt que prévu les réservations de tous les gens encore sur la liste d’attente.

Plus concrètement, les personnes avec une réservation indiquant « 4e trimestre ou plus tard » pourront prendre un trimestre d’avance et commander leur Steam Deck entre juillet et septembre.

Toutes les autres réservations seront déplacées sur le créneau désormais vide du 4e trimestre, du mois d’octobre au mois de décembre 2022.

Ainsi, Valve s’engage à livrer en 2022 toutes les réservations déjà passées.

Les nouvelles réservations peuvent arriver en 2022

Le communiqué de Valve se concentre sur les personnes ayant déjà réservé leur Steam Deck, mais qui des nouvelles réservations ? Valve indique qu’une partie d’entre elles seront transformables en commande avant la fin de l’année 2022, dans la limite des stocks disponibles.

Nous vous recommandons vivement de lire notre test du Valve Steam Deck avant toute réservation. Il s’agit d’une machine très particulière sur le marché du jeu vidéo, et il faut prendre conscience de ses forces, et de ses lacunes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.