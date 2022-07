Le prix des cartes graphiques est en chute : faut-il craquer ?

Pour la première fois en plus de deux ans, le prix des cartes graphiques avoisine enfin des tarifs conseillés (MSRP). Pour autant, il ne faut peut-être pas se précipiter sur ces bons plans en apparence.

Enfin ! Depuis plus de deux que nous testons des cartes graphiques sur Frandroid, nous sommes contraints à chaque conclusion de revenir sur la question du prix et de la pénurie. Il faut dire que les tarifs de ce composant essentiel du joueur de jeu vidéo PC étaient devenus prohibitifs au plus fort de la pénurie. Impossible de recommander l’achat d’une carte graphique de nouvelle génération dans ces conditions. Nous vous avions donc proposé des guides pour trouver des alternatives en attendant l’accalmie.

Ça y est, elle est arrivée, mais pour autant, il faut toujours être prudent avec l’éventuel achat d’une carte graphique.

Ça y est, les prix chutent !

Les Prime Days d’Amazon en sont la parfaite illustration, les prix des cartes graphiques ont enfin chuté. Le commerçant américain n’a pas le monopole de la carte graphique à bon prix, on a ainsi pu voir des cartes graphiques Radeon RX 6700 à 399,99 euros chez Topachat, le prix conseillé par AMD. Et les stocks arrivent à supporter la demande puisqu’au bout de plusieurs heures, le produit est toujours affiché en stock. On a aussi pu voir une GeForce RTX 3070 Ti à 699,99 euros chez Cdiscount, avoisinant le tarif conseillé par Nvidia. De son côté, Nvidia relaie également des offres à travers un site dédié depuis le mois d’avril.

Le phénomène n’est pas restreint à la France, en Chine on peut carrément parler d’un crash puisque certains modèles sont vendus 38 % sous le tarif conseillé, avec une chute des prix en quelques semaines. Ici, c’est forcément la baisse massive des cryptomonnaies qui a conduit à une chute du marché des cartes graphiques.

Alors faut-il craquer pour ces belles offres ?

L’ombre de la nouvelle génération

Le premier frein à l’achat en 2022, c’est d’abord l’arrivée prochaine d’une nouvelle génération de produits. Les Radeon RX 6000 et les GeForce RTX 3000 devraient laisser leur place avant la fin de l’année, vraisemblablement dès la rentrée, pour les Radeon RX 7000 et GeForce RTX 4000. Et ce n’est pas un petit changement anodin, dans les deux cas on attend une grande hausse des performances, mais aussi de la consommation. Pour dire les choses plus clairement : est-ce une bonne idée d’acheter une carte graphique à près de 1000 euros, si dans quelques mois seulement, un produit offre 50 % de performances en plus pour ce tarif, d’après les rumeurs les plus optimistes ?

Il faut quand même tempérer cette crainte. Toute d’abord, le remplacement par la nouvelle génération va progressivement se faire et concernera uniquement le haut de gamme dans un premier temps. Si vous souhaitez acheter une Radeon RX 6700 ou une GeForce RTX 3060, il y a fort à parier que leurs remplaçantes n’arriveront pas avant le printemps 2023.

De plus, la sortie des nouvelles cartes graphiques n’est encore au stade que des rumeurs en l’état. C’est généralement une mauvaise idée en informatique de se projeter dans les rumeurs pour retarder un achat. À ce compte-là, on finit souvent par attendre éternellement chaque innovation. AMD a tout de même déjà commencé à lever le voile sur RDNA 3 en promettant du lourd, et Nvidia semble être sur un cycle de 2 ans par génération. Après le lancement des RTX 3000 en septembre 2020, cela place logiquement l’arrivée des RTX 4000 pour fin 2022.

Il faut aussi garder en tête la question de la compatibilité de votre PC avec les futures cartes graphiques. Sur l’utilisation du PCI Express, cela ne devrait pas poser grand souci, même si les fabricants vont insister sur une compatibilité PCIe 4.0 ou 5.0 qui améliorera les performances à la marge. En revanche, la question de l’alimentation sera cruciale. Les rumeurs s’accordent autour d’une hausse de la consommation et le standard ATX 3.0 semble arriver à point nommé pour justifier des renouvellements d’alimentation. Dans ce contexte, viser une carte graphique actuelle serait peut-être plus judicieux.

Par ailleurs, la nouvelle génération de carte graphique pourrait s’accompagner d’une nouvelle hausse générale des prix conseillés. La GeForce RTX 3080 lancée officiellement à 720 euros en septembre 2020 sera sans aucun doute remplacée par une GeForce RTX 4080 dont le tarif actualisé par l’inflation et le cours de l’euro avoisinera probablement les 850 ou les 900 euros.

Faut-il craquer pour une carte graphique ?

Commençons par nous projeter sur un scénario évident : votre machine est en panne ou en bout de course et que vous avez besoin de remplacer votre carte graphique sans attendre. Avec les tarifs plus accessibles pratiqués sur le marché, il n’y a pas de contre-indication à craquer maintenant. Pour ce profil, nous aurions tendance à plutôt recommander de viser le milieu de gamme qui sera seulement renouvelé tardivement, donc une GeForce RTX 3060 ou Radeon RX 6700. Cette dernière apparaît particulièrement comme un bon plan, mais attention aux faibles performances de AMD RNDA 2 quand il s’agit du ray tracing. Vous repartirez avec une carte graphique capable de faire tourner les dernières nouveautés en Full HD avec la qualité graphique au maximum ou en QHD en jouant sur les paramètres.

En revanche, l’investissement dans une carte graphique haut de gamme semble être le piège à éviter en cet été 2022. Sauf si vous avez un besoin spécifique, professionnel par exemple, il nous apparaît difficile de recommander de dépenser des centaines d’euros dans une carte amenée à se faire surclasser dans quelques mois seulement.

Sans mauvais jeu de mots, vous avez les cartes en main pour faire votre choix.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.