GeForce RTX : Nvidia lance un site pour trouver des cartes graphiques en stock et à prix intéressant

Face à la pénurie des composants, Nvidia veut mettre en avant une parade. Un site dédié à la recherche d'une carte graphique GeForce RTX en stock.

Depuis le lancement des GeForce RTX 3080, 3070 ou 3090 en 2020 par Nvidia, difficile de trouver des cartes graphiques en stock et au tarif conseillé.

Subissant de plein fouet la pénurie des composants, le marché des cartes graphiques a en effet vu ses prix flambés depuis de longs mois maintenant.

Heureusement, il existe des astuces pour éviter de renouveler un PC vieillissant, mais on a parfois plus d’autres choix que de passer à la caisse et d’investir dans une nouvelle carte graphique.

Nvidia lance Restocked & Reloaded

Le marché des cartes graphiques a le droit à une petite accalmie, ce qui a permis une baisse des prix pour enfin s’approcher des tarifs conseillés.

Nvidia s’est saisi de cette opportunité pour créer une nouvelle plateforme nommée Restocked & Reloaded. Elle permet de trouver des cartes graphiques en stock ou des PC fixes équipés des derniers produits Nvidia.

Au moment où cet article est écrit, on peut ainsi trouver une GeForce RTX 3060 à 449 euros (son prix conseillé est de 335 euros). Au lancement de la carte, nous avions constaté des prix bien plus élevés, dépassant les 700 euros.

Nvidia promet que cette page sera mise à jour tous les jeudis à 15h pour permettre aux joueurs et créateurs de trouver les meilleures offres des partenaires commerçants de Nvidia.

Une idée intéressante pour l’avenir

Le lancement de cette page se fait alors que l’on semble se trouver à quelques mois du lancement de la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia.

On attend en effet l’annonce des GeForce RTX 4070, 4080 et 4090 pour la rentrée, à partir de septembre.

Il serait intéressant que Nvidia continue de maintenir une telle page avec la sortie de ses nouvelles cartes graphiques pour inciter les commerçants à revenir à des prix plus proches des tarifs conseillés.

