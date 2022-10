Valve Steam Deck : les réservation disparaissent enfin, la console est disponible

La console portable de Valve est disponible pour la première fois sans réservation. Une commande mène immédiatement à une expédition.

Fini le système de réservation pour Valve. La production de Steam Deck s’est grandement améliorée tout au long de l’année pour parvenir à rattraper la demande jusque-là. Désormais, la console est disponible en commande immédiate de la part du fabricant sur Steam.

Pour rappel, cette console portable ressemblant à la Nintendo Switch cache un véritable PC de jeu sous Steam OS. Si nous n’avons pas été vraiment convaincus par cette première version, il s’agit tout d’une même d’une excellente petite machine pour jouer à Steam en mobilité.

Il est donc possible de passer commande dès maintenant depuis Steam pour l’un des trois modèles de Steam Deck et Valve indique une date d’envoi estimée à 1 ou 2 semaines. La fabrication se fait toujours en flux tendu, mais les clients sont désormais facturés à la commande avec l’assurance de recevoir une console rapidement.

Depuis le lancement de la console, Valve avait mis un système de file d’attente et de réservation en place pour assurer la disponibilité des machines au compte goute.

Comme la Nintendo Switch, Valve a prévu une station d’accueil pour sa console de jeu. Elle intègre 3 ports USB-A 3.1 Gen 1, un port USB-C d’alimentation, un DisplayPort, un HDMI et un Ethernet Gigabit. Après un an d’attente, il est désormais possible de commander la station d’accueil officielle pour 99 euros.

Comme le précise Valve, il reste bien sûr possible de passer par des stations non officielles et moins chères.

BIG NEWS today!

✨ Steam Deck is now available without a reservation! Order one, we'll ship it to you: https://t.co/uVdBCpJVuX

📺 The Docking Station is available, too! Connect to peripherals and displays in style: https://t.co/QqLoKsvASs

💾 Plus, lots of new software features: pic.twitter.com/64VzQeisuZ

— Steam Deck (@OnDeck) October 6, 2022