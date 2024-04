Fini les essais gratuits de jeu sur Steam en abusant des remboursements

Valve met à jour sa politique de remboursement pour les jeux en accès anticipé, dont les joueurs pouvaient abuser pour se faire rembourser à la sortie finale de ces titres, peu importe leur temps de jeu.

La plateforme Steam est connue pour faciliter le test de jeux sur PC avec une politique de remboursement plutôt permissive : il est possible de se faire rembourser d’un jeu acheté jusqu’à 14 jours après l’achat, pour peu que vous y ayez joué moins de 2 heures.

Cependant, les joueurs profitent depuis des années d’une lacune dans le système, précisément pour les jeux disponibles avant leur sortie officielle. On parle ici des titres en « Early Access » qu’il est possible d’acheter dans un état non finalisé, une sorte de beta payante qui s’améliore de mois en mois avant la version finale.

Il était possible jusqu’à maintenant de jouer à ces jeux en accès anticipé pendant de nombreuses heures tout en demandant un remboursement une fois le lancement officiel sur le magasin de Steam. Valve a du se rendre compte des nombreux abus et modifie donc en conséquence ses conditions.

Steam part à la chasse aux abus

Valve a mis à jour dans la nuit sa politique de remboursement sur Steam (via The Verge) pour corriger cette faille qui est visiblement exploitée par de nombreux joueurs :

Lorsque vous achetez un titre sur Steam avant sa date de sortie, la limite habituelle de 2 heures de jeu s’applique, mais la période de 14 jours ne commence qu’à partir de la date de sortie du titre. Cela signifie que si vous achetez un jeu en accès anticipé ou en avant-première, le temps de jeu total, y compris avant la date de sortie, sera pris en compte.

Le programme d’accès anticipé reste très populaire sur Steam et permet aux développeurs et studios de se faire potentiellement aider par des millions des joueurs pour améliorer un jeu dans une phase plus ou moins avancée de sa production.

De nombreux succès ont été rendus possibles par ce système, comme PUBG, Baldur’s Gate 3, Hadès et récemment Palworld ou en ce moment No Rest For The Wicked. Ce resserrage de vis semble tout à fait logique quand certains joueurs semblent associer l’early access à une démo gratuite.