Vivo X90 : de grosses capacités en photo et le meilleur SoC de MediaTek en vue

Plus que quelques heures avant la présentation officielle des X90 en Chine. L’occasion pour Vivo d’en dire plus sur son nouveau smartphone. On sait désormais quel processeur l’animera et sur quel capteur photo principal il s’appuiera.

Vivo a confirmé il y a peu une partie importante de la fiche technique de sa future gamme de X90, dont la présentation officielle est prévue ce 22 novembre en Chine. Le nouveau flagship de Vivo, qui doit se décliner en version « classique », Pro et Pro+, sera notamment armé, dans sa version de base, du tout nouveau Dimensity 9200. Cette puce haut de gamme dévoilée début novembre par le taïwanais MediaTek est taillée pour rivaliser avec le nouveau Qualcomm Snapdaragon 8 Gen 2 présenté de son côté il y a quelques jours.

En l’occurrence, les rumeurs et autres fuites s’étaient avérées plutôt précises en ce qui concerne le Vivo X90. Un benchmark émanant de GeekBench avait par exemple flashé l’appareil avec un Dimensity 9200 à son bord, couplé à 12 Go de RAM et Android 13. Cette configuration est donc bien en passe d’être officialisée, mais les versions Pro et Pro+ du X90 pourraient quant à elles s’équiper d’un Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un Snapdragon 8 Gen 2 respectivement, souligne GSMArena.

Un capteur photo haut de gamme signé Sony

Pour le reste, on sait désormais que le Sony IMX758 et ses 50 Mpx serviront eux aussi la gamme X90. Vivo n’a toutefois pas jugé utile de dévoiler en avance le reste des spécifications photo de son prochain smartphone. Certains visuels présentés nous permettent néanmoins d’apercevoir un total de quatre capteurs arrière, et ce qui paraît être un module en périscope (pour offrir un zoom optique important). Il semble toutefois que ce module soit réservé aux modèles Pro et Pro+.

Vivo a enfin indiqué que ses X90 pourraient compter sur des algorithmes photo développés en partenariat avec Zeiss et sur la nouvelle puce ISP Vivo V2, présentée elle aussi début novembre.

Source : Vivo via GSMArena

Le Vivo X90 sera enfin décliné en trois couleurs : rouge, noir et bleu « glacier ». On sait par ailleurs que les versions rouge et noir seront éligibles à des revêtements arrière en similicuir. Plus de détails attendus dans quelques heures.

