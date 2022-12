Le premier smartphone sous Snapdragon 8 Gen 2 sort aujourd’hui

Le Vivo X90 Pro Plus sort aujourd'hui en Chine. Il s'agit du premier téléphone à s'équiper de la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm.

Comme chaque année, la conférence de présentation du dernier SoC de Qualcomm le Snapdragon 8 Gen 2 a sonné le top départ d’une course sans merci entre les constructeurs. Après les annonces respectives de futurs flagships qui en seront équipés, vient le temps du premier téléphone officiellement sur le marché tournant avec la nouvelle puce.

Sortie en France peu probable

Ce 6 juin 2022, c’est Vivo qui remporte la palme avec le Vivo X90 Pro Plus, nous apprend GizmoChina. Pour rappel, l’appareil n’a pas encore de date de sortie annoncée en Europe, et il n’est pas du tout certain que le constructeur soit prêt à l’amener sur notre marché.

La marque avait sauté une génération entre le Vivo X60 et le Vivo X80 Pro, il n’est pas exclu qu’elle fasse de même au vu du contexte inflationniste. Rappelons que pour les marques aux ambitions encore modestes, les flagships représentent davantage un produit d’appel, une vitrine, qu’un véritable moyen de gagner de l’argent. Il s’agit donc d’un investissement qui comporte ses risques.

Rappelons aussi que le constructeur chinois occupe une place bien différente au pays du soleil couchant, où il est au coude à coude avec Honor pour la place de numéro 1, là où sa venue en France ne date que de deux petites années.

Vivo X90 Pro Plus : fiche technique

Le Vivo X90 Pro Plus se négocie à 6499 yuans (885 euros HT) en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et 6999 yuans (954 euros HT) pour passer à 512 Go de stockage.

Il s’agit d’un flagship dans tous les sens du terme, comme son nom l’indique. Écran Oled de 6,78 pouces avec la nouvelle norme LTPO 4.0 (on ignore encore vraiment ce que cela apporte, probablement un gain en économie d’énergie), luminosité maximale de 1800 cd/m², charge rapide de 80 W pour une batterie de 4800 mAh, dos en faux cuir, sans oublier bien sûr la photo avec un capteur un pouce de 50 mégapixels, l’IMX 989 de Sony.

