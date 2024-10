Vivo lance le X200 Pro, le smartphone le plus puissant du moment

En Chine, Vivo vient de lever le voile sur son nouveau X200 Pro, un smartphone très haut de gamme qui a la particularité d’être le premier au monde à embarquer le MediaTek Dimensity 9400.

Vivo X200 Pro // Source : Vivo

Vivo ne distribue plus ses nouveautés en France, mais continue de toucher le marché du smartphone avec des modèles emblématiques, surpuissants et doués en photo.

Performances

C’était le cas du Vivo X100 Pro. Son successeur marche dans ses pas. Ainsi intègre-t-il le MediaTek Dimensity 9400, nouvelle puce haut de gamme qui vient batailler contre l’Apple A18 Pro et le futur Snapdragon 8 Elite. Gravé en 3 nm, ce SoC est tourné vers la performance, battant ses concurrents en puissance graphique sur les premiers benchmarks. Dans le X200 Pro, il est couplé à 12 ou 16 Go de RAM

Vivo X200 Pro // Source : Vivo

Affichage

Le Vivo X200 Pro se distingue par son grand écran Oled de 6,78 pouces. LTPO, il affiche un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Il est 2K (2800 x 1260 pixels) et Vivo annonce une luminosité en pic de 4500 nits.

Sur le papier, on a donc un écran très lumineux, fluide et très bien défini. Pas d’affichage incurvé. Le X200 Pro opte pour une dalle plate poinçonnée sur sa partie haute par le capteur photo avant.

Design

Vivo change radicalement de design avec son X200 Pro. Le temps des courbes est fini. Le constructeur chinois suit la mouvance des iPhone avec des tranches anguleuses et plates. On a donc un appareil qui risque d’être un poil plus encombrant en main. Les angles du Vivo X200 Pro sont tout de même arrondis, plus d’ailleurs, semble-t-il que le X100 Pro.

Le bloc photo qui orne la face arrière conserve quant à lui son aspect circulaire et sa démesure. En ce sens, il colle avec la concurrence chinoise, Xiaomi 14 Ultra et Oppo Find X7 Ultra, notamment.

Vivo X200 Pro // Source : Vivo

Photographie

Le point fort du Vivo X200 Pro réside dans son système de caméras développé en collaboration avec Zeiss. L’appareil est équipé d’un immense téléobjectif x3,7 Samsung HP9 de 200 Mpx. Il est installé derrière une optique Zeiss APO.

Il inclut également un objectif ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 Mpx et un grand-angle Sony LYT 818 de 50 Mpx également.

Ce système est épaulé par le processeur d’image V3+ de Vivo, spécialement conçu pour optimiser la gestion des couleurs et des contrastes, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Vivo met l’accent sur plusieurs aspects dont la téléphoto macro et un nouveau mode portrait en 135 mm.

En plus des photos, Vivo a renforcé les capacités vidéo de son X200 Pro, qui peut enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde avec slow-motion.

Vivo X200 Pro // Source : Vivo

Autonomie

Pour alimenter son X200 Pro, Vivo le dote d’une batterie de 6000 mAh, une capacité qui dépasse largement celle de nombreux concurrents. Cette batterie supporte une charge rapide de 90 Watts, moindre que le 120 Watts précédemment disponible. En sans-fil, on a du 50 Watts.

Logiciel

Le X200 Pro fonctionne sous OriginOS 5, un logiciel basé sur Android 15. Il vient avec une panoplie de fonctionnalités d’IA. Parmi celles-ci, on a de la transcription vocale, de la traduction en temps réel ou encore une fonction d’embellissement des photos grâce à des filtres alimentés par l’IA.

Prix et disponibilité

Le Vivo X200 Pro sera disponible en Chine dès le 19 octobre 2024, il devrait arriver sur les marchés internationaux début 2025. Rien n’a été annoncé spécifiquement pour la France. Son prédécesseur, le X100 Pro, aurait dû sortir chez nous, mais on ne l’a finalement pas eu.

En Chine, le prix de départ de ce X200 Pro est fixé à environ 680 euros en 12 Go + 256 Go.

X200 Pro 12 + 256 Go : 5299 CNY (680 euros)

X200 Pro 16 + 512 Go : 5999 CNY (780 euros)

X200 Pro 16 + 1 To : 6499 CNY (840 euros)

X200 Pro 16 + 1 To (version satellite) : 6999 CNY (900 euros)