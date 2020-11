Vivo Y70 : un smartphone milieu de gamme au rapport qualité-prix maîtrisé

Vivo marque son arrivée sur le marché européen avec un smartphone milieu de gamme très bien pensé. Le Vivo Y70 mise sur les bons composants se plaçant comme un smartphone au rapport qualité-prix maîtrisé.

Pour se faire une place sur le marché des smartphones français en 2020, il faut avoir une vraie expérience et des produits vraiment innovants. Ça tombe bien, Vivo allie ces deux qualités et le prouve avec le Vivo Y70, un appareil au rapport qualité-prix parfaitement maîtrisé. Ce nouveau smartphone à moins de 300 euros se veut l’un des plus intéressants de 2020. Il faut dire qu’il comble toutes les attentes que l’on peut avoir vis-à-vis d’un bon smartphone du milieu de gamme.

À commencer par un prix accessible, puisque le Vivo Y70 est proposé à 279 euros chez des revendeurs comme Boulanger, la Fnac ou Darty.

Un smartphone milieu de gamme qui vise l’efficacité

Au niveau du design, le Vivo Y70 préfère jouer la carte de l’efficacité plutôt que de la révolution. Cela n’empêche pas Vivo de doter le dos de son smartphone d’un superbe effet dégradé, et ce aussi bien sur le coloris noir que bleu. On se retrouve en face d’un smartphone de 6,44 pouces avec des bordures fines et une encoche en goutte d’eau, afin de ne pas ronger la surface d’affichage. De même, et c’est rare sur cette gamme de prix, le capteur d’empreinte se situe sous l’écran et non au dos du téléphone, ce qui le rend particulièrement simple à prendre en main.

Autre caractéristique que l’on retrouve normalement sur les smartphones haut de gamme, l’écran du Vivo Y70 est une dalle AMOLED à la définition Full HD+. Celle-ci occupe 85 % de la façade, ce qui accentue grandement le confort de visionnage.

Des performances au rendez-vous

Mais plus que l’écran, un bon smartphone milieu de gamme se doit de rester fluide dans les usages quotidiens comme en jeu. De ce côté-là, le Vivo Y70 ne déçoit pas puisqu’il embarque un SoC Snapdragon 665 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Il assure donc une expérience fluide, aussi bien lors de la navigation Web que sur certains jeux mobiles.

Sans oublier que son stockage est extensible via une carte microSD allant jusqu’à 1 To, ce qui a tendance à se raréfier chez les téléphones dans cette gamme de prix. Sa batterie de 4 100 mAh lui assure une endurance confortable qui encaisse sans problème une journée complète d’utilisation. D’autant que le Vivo Y70 est compatible avec la charge rapide 33 W, ce qui lui permet de récupérer plus de 60 % de sa batterie en seulement 30 minutes.

La photographie n’a pas été sacrifiée

Bien souvent, les smartphones milieu de gamme font l’objet de compromis afin de ne pas faire trop grimper la facture. Des sacrifices que l’on retrouve souvent au niveau du module photo. Fort heureusement, le Vivo Y70 offre une bonne expérience photographique avec son triple capteur dorsal.

Sa caméra principale de 48 mégapixels peut non seulement capturer des vidéos en 4K mais gère également un mode Nuit prometteur. Elle est accompagnée d’un capteur de 2 mégapixels dédié au mode Macro, ainsi qu’un autre capteur de 2 mégapixels qui se consacre lui au Bokeh. Le Vivo Y70 parvient ainsi à délivrer des clichés précis et détaillés, quelle que soit la situation.

Enfin, le capteur frontal de 16 mégapixels peut s’appuyer sur l’algorithme HDR+ Morpho pour adoucir la surexposition ou au contraire éclaircir les environnements sombres afin de capturer des selfies détaillés.

Disponible depuis le 30 octobre dernier, le Vivo Y70 est proposé au prix de 279 euros chez la Fnac ou Boulanger. La touche finale idéale pour obtenir un smartphone au rapport qualité-prix maîtrisé de bout en bout.