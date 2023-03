15 ans de mises à jour Android : Volkswagen fait la leçon à Apple, Samsung et Google

Les constructeurs automobiles veulent relever le défi du support logiciel en s'engageant à fournir 15 ans de mises à jour pour Android Automotive. Le groupe Volkswagen ne rigole pas et veut garantir des mises à jour tout au long de la durée de vie d'une voiture.

Google réalise un travail impressionnant en colonisant l’écosystème des systèmes d’infodivertissement embarqués. Initialement, le système d’exploitation Android apparaissait dans les nouveaux véhicules sous la forme d’Android Auto, pour afficher le contenu de votre smartphone sur l’écran de votre voiture. Plus récemment, Google a développé Android Automotive, présent dans les voitures neuves de General Motors, Renault, Polestar, Volvo, Honda et bientôt BMW et Volkswagen Group. Il s’agit d’un système d’infodivertissement autonome et embarqué, très proche de celui que l’on a sur nos smartphones.

Une question sensible accompagne Android Automotive : celle du support logiciel. La durée de vie prévue d’une voiture est bien plus longue que celle d’un smartphone Android. Les systèmes d’infodivertissement étant désormais essentiels au fonctionnement d’une voiture, combien de temps peut-on raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient pris en charge ? En d’autres mots : pendant combien de temps allons-nous recevoir de nouvelles mises à jour logicielles dans nos voitures ?

Jusqu’à présent, un peu plus de sept ans est la durée la plus longue pour laquelle un téléphone Android a reçu un support, c’est le cas de Fairphone. Généralement, c’est environ 2 à 5 ans. Imaginer seulement quelques années de mises à jour sur votre voiture… c’est impensable.

Au moins 15 ans, et bien plus pour certaines marques

Ars Technica a eu l’occasion de poser cette question à Dirk Hilgenberg, PDG de Cariad, la division logicielle de Volkswagen Group. Cariad a en effet conclu un contrat avec les différentes marques, dont la négociation a pris du temps, mais l’assistance tout au long de la durée de vie du véhicule était primordiale. Cariad considère donc les mises à jour Android pour la durée de vie de la voiture comme étant de 15 ans.

Des mises à jour optionnelles de plus longue durée devraient être proposées pour les marques individuelles du groupe. Pour des constructeurs de véhicules exotiques tels que Bugatti, Lamborghini ou Porsche, Cariad fournira également un support sur une durée de vie bien plus longue. Ces voitures ont des durées de vie de plusieurs décennies. D’ailleurs, pour les voitures « normales », les 15 ans ne commencent qu’à la fin de la production (EOP) et doivent être respectés pendant toute cette période. Comprenez par là : la sortie du premier véhicule d’une série de la chaîne de montage. On peut donc imaginer un support qui va bien au-delà de 15 ans.

C’est un sujet important pour les constructeurs automobiles, qui devrait également l’être pour les marques de smartphones, la cybersécurité et les exigences légales sont des enjeux majeurs, car les mises à jour et les versions sont déployées à l’échelle mondiale, notamment en Chine, aux États-Unis et en Europe. La sécurité est une priorité absolue. C’est aussi pour les constructeurs automobiles, une façon de se démarquer sur ce point dans le marché.

