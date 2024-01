Pourquoi les Volkswagen électriques à l’autonomie révolutionnaire compteraient sur la France

Volkswagen compte sur les batteries à état solide pour augmenter drastiquement l'autonomie de ses voitures électriques. Et il chercherait à se tourner vers un nouveau partenaire français pour y arriver !

Il y a quelques jours, nous vous parlions de cette avancée en matière de voiture électrique qui promet d’être spectaculaire autant pour l’autonomie que pour la longévité des batteries. Il s’agissait des tests réalisés par la société PowerCo (filiale du groupe Volkswagen) qui annonçait que ses batteries, même après 1000 cycles de recharge, n’avaient perdu que 5 % de capacité ! Imaginez, 500 000 km, et des batteries presque neuve !

On parle là de batteries solides (ou batterie tout-solide) vers lesquelles de nombreux constructeurs se tournent pour l’avenir. C’est le cas de Volkswagen dont PowerCo est d’ailleurs une filiale. Et pour ce qui est des cellules testées, elles ont été produites par QuantumScape, partenaire de VW dans l’avancée vers les batteries solides. Sauf qu’apparemment, cette avancée n’est peut-être pas assez rapide au goût du constructeur allemand. D’où de nouvelles tractations du côté d’un autre potentiel partenaire. Français celui-là !

Tout le monde approche Blue Solutions

C’est l’agence de presse Reuters qui a annoncé ces derniers jours que des négociations auraient débutés entre Volkswagen et Blue Solutions pour essayer de palier les retards pris par QuatumScape. Si Blue Solutions ne vous dit rien, le nom de Bolloré vous parlera peut-être davantage. Blue Solutions fait effectivement partie du groupe qui travaille depuis longtemps sur l’électrique. On se souvient de l’Autolib’ qui était une Bluecar, ou encore de la Bluesummer qui était la version Bolloré de la Citroën e-Mehari.

D’ailleurs, Blue Solutions fournit déjà des batteries à l’état solide au groupe Daimler, notamment pour Mercedes qui les utilise dans ses bus électriques. Un porte-parole de la société française a également confirmé à Reuters qu’elle avait signé un accord de développement avec BMW concernant là aussi les batteries solides pour voitures particulières. Deux autres entreprises seraient également en négociations, mais sans qu’on ne sache encore de qui il s’agit.

En revanche si Volkswagen n’a pas souhaité commenter ce rapprochement, Reuters précise que l’idée serait d’adapter la conception de ses batteries pour bus à une dimension adaptée aux voitures particulières.

Pas avant 2028

À l’heure actuelle, si tous les constructeurs se tournent les uns après les autres vers la technologie de la batterie solide pour leurs voitures électriques, c’est qu’elle est particulièrement prometteuse.

Chez Blue Solutions, on se vante d’avoir « 10 ans d’avance » en la matière. C’est en tout cas ce que dit le site internet de la société. Sa batterie solide propose une haute densité d’énergie (380 Wh/l pour la cellule) grâce à la technologie Lithium Métal Polymère (LMP).

Sans cobalt ni nickel, elle est aussi plus écologique, et plus facilement recyclable. La filiale de Bolloré annonce une durée de vie de 15 ans, une meilleure résistance aux températures extrêmes (entre -30°C et +60 °C), et une application dans l’automobile avant… 2028 ! Et si Blue Solutions a effectivement 10 ans d’avance comme il le prétend, on comprend que Volkswagen se tourne vers elle pour ne pas attendre 2038 !

Sans revenir sur la structure même des batteries solides et ce qui les différencie des batteries actuelles (notre dossier complet à lire ici !) on peut citer encore l’une des derniers avancées dans le domaine avec des chercheurs de la prestigieuse Université d’Harvard qui ont développé une batterie solide aux propriétés qui ont de quoi faire rêver : une durée de vie ultra-longue avec 6000 cycles de charge-décharge et toujours 80 % de capacité au bout.

Avec une voiture de 500 km d’autonomie, ça voulait dire 3 millions de kilomètres… Et une charge ultra rapide : 10 minutes seulement ! Pour en savoir plus, c’est ici !