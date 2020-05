Wiko View 4 : le smartphone le plus endurant de Wiko en promotion tout le week-end

Avec le Wiko View 4, Wiko mise sur une autonomie débordante et la polyvalence en photo. Le tout en maintenant un prix abordable, puisque le Wiko View 4 est proposé sous la barre des 150 euros durant les 3 prochains jours.

Fin février, Wiko a présenté le renouveau de sa gamme View avec les Wiko View 4 et Wiko View 4 Lite. Ces deux smartphones ne manquent pas de points forts, au rang desquels une configuration photo efficace, tout en restant accessible financièrement pour éviter de pulvériser vos économies.

À l’occasion des jours “Wik-end”, Wiko met en place une remise immédiate de 20 euros, grâce au code WIKEND, cumulable avec une offre de remboursement de 20 euros supplémentaires. Dans le fait, le Wiko View 4 affiche désormais un prix de 129 euros au lieu de 169 euros. Le Wiko View 4 Lite bénéficie lui aussi du code promo WIKEND ce qui réduit son prix à 109 euros au lieu de 129 euros.

Le Wiko View 4 en bref

Une batterie de 5 000 mAh qui lui garantit une grande autonomie

Un triple capteur photo performant dans toutes les situations

L’intégration de la reconnaissance faciale pour déverrouiller son téléphone

Le Wiko View 4 en détail

Avec un tarif aussi bas, on pourrait s’attendre à ce que Wiko ne livre qu’une simple copie du Wiko View 3. Pourtant le constructeur français a effectué toute une série d’amélioration pour rafraîchir la formule des smartphones View avec le Wiko View 4. À commencer par la photographie. Le Wiko View 4 intègre un module photo arrière composé de trois capteurs, configurés comme suit : un capteur principal de 13 mégapixels, une caméra portrait de 2 mégapixels et un capteur ultra-grand angle de 5 mégapixels. Une configuration qui se veut l’assurance de photos détaillées, quelle que soit la luminosité ou le sujet.

L’autonomie a également été au cœur des préoccupations de Wiko concernant le Wiko View 4. Le smartphone mise ainsi sur une batterie de 5 000 mAh, ce qui lui confère une autonomie massive, puisqu’elle flirte avec les 3 jours d’usage consécutifs. Vous n’aurez plus à courir chaque jour derrière votre chargeur pour constamment recharger votre smartphone, et vous profiterez ainsi d’une expérience d’utilisation améliorée.

Côté sécurité, le Wiko View 4 abandonne le capteur d’empreintes au profit de la reconnaissance faciale, gérée par la caméra selfie avant. Ce changement permet au Wiko View 4 de profiter d’un design épuré, avec une coque au cadre de métal. L’écran, une dalle LCD de 6,52 pouces à la définition HD+, offre une bonne surface de visionnage, notamment grâce à l’encoche en goutte d’eau, plus discrète qu’une encoche classique.

Le Wiko View 4 muscle également son jeu vis-à-vis de sa fiche technique. Il embarque un SoC MediaTek Helio A25 octo-core de 1,8 GHz, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. En plus d’un port microUSB, le Wiko View 4 est l’un des rares smartphones à proposer une prise jack 3,5 mm, ce qui vous évitera de vous encombrer avec divers adaptateurs pour écouter votre musique.

Le Wiko View 4 Lite, une version épurée mais tout aussi efficace

Comme on vous le disait plus tôt, la présentation du Wiko View 4 a été accompagnée de celle du Wiko View 4 Lite. Ce dernier ressemble beaucoup à son aîné puisque comme lui, il s’appuie sur un triple capteur photo identique, sur le même écran ainsi qu’un processeur similaire (SoC MediaTek Helio A25).

Les différences apparaissent au niveau du design et de la fiche technique. Dans le premier cas, le Wiko View 4 Lite mise sur un cadre en plastique plutôt qu’en métal, ce qui permet d’alléger un peu plus le téléphone. Ensuite, le Wiko View 4 lite profite de 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Mais comme pour son grand frère, vous pouvez vous appuyer sur une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage.

Enfin, le Wiko View 4 Lite est doté d’une batterie de 4 000 mAh qui, si elle ne lui confère pas l’endurance incroyable du Wiko View 4, lui permet de tenir 2 jours complets sans avoir besoin d’être rechargé. A 109 euros en utilisant le code WIKEND au moment de payer, il est difficile de trouver mieux dans cette gamme de prix.