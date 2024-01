Ce petit accessoire français peut réaliser votre check-up de santé complet à la maison

À l'occasion du CES de Las Vegas, Withings a présenté BeamO, un petit apapreil qui va vous permettre de réaliser des électrocardiogramme, d'enregistrer les sons de votre cœur, de prendre votre température et d'analyser votre taux d'oxygène sanguin.

Si l’on connaît surtout Withings pour ses montres connectées, comme la ScanWatch 2, la ScanWatch Light ou la ScanWatch Nova, le constructeur français s’est depuis plusieurs années diversifié en proposant des dispositifs de santé plus avancés encore. En plus de ses balances connectées, de son capteur de sommeil ou de son tensiomètre, le constructeur français a dévoilé, ce lundi, un appareil de santé permettant de réaliser un check-up complet, le Withings BeamO.

Présenté en ouverture du CES de Las Vegas, le Withings BeamO se présente sous la forme d’une petite barre munie d’un écran tactile qui va vous permettre de réaliser plusieurs mesures de santé directement depuis chez vous, sans avoir besoin de passer par un médecin.

Thermomètre, oxymètre de pouls, électrocardiogramme et stéthoscope

Cet appareil va ainsi reprendre certaines mesures déjà proposées sur les montres Withings comme un électrocardiogramme en positionnant ses pouces sur les deux électrodes, mais également la mesure de la fréquence cardiaque et de l’oxygénation sanguine grâce à un cardiofréquencemètre et un oxymètre de pouls optiques. Le Withings BeamO est également capable de prendre la mesure de la température corporelle.

Cependant, le BeamO va un peu plus loin que les montres hybrides Withings grâce à l’enregistrement des sons du cœur ou des poumons. À la manière d’un stéthoscope, l’appareil va permettre d’entendre les ondes acoustiques de la poitrine et du dos à l’aide d’un disque piézoélectrique.

Non seulement il sera possible d’écouter ces sons en direct grâce à un adaptateur USB-C vers jack, mais on pourra également les enregistrer directement dans l’application Withings. Par la suite, ces enregistrements peuvent également être partagés directement à un médecin, tandis que les autres données pourront être exportées sous forme de bilan de santé en PDF directement grâce à sa connexion Wi-Fi.

Le Withings BeamO est annoncé ce lundi à Las Vegas et sera disponible à compter du mois de juin en France. Il sera proposé au prix de 249,95 euros.