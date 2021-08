Xiaomi Sound : une enceinte à prix cassé pour concurrencer l’Apple Homepod

À mi-chemin entre le Google Home Mini et le Homepod d'Apple, le Xiaomi Sound se veut un haut-parleur à placer dans toutes les pièces.

Voilà bien un secteur où Xiaomi ne proposait peut-être pas le produit idéal pour compléter son écosystème : le matériel audio pour la maison. Avec Xiaomi Sound, l’erreur appartiendra au passé. Cette petite enceinte connectée propose une connexion UWB idéale pour le tout nouveau Xiaomi Mi Mix 4.

Un petit prix pour multiplier les enceintes

Comme souvent avec Xiaomi, le produit ne cherche pas à être de la meilleure qualité qui soit, mais plutôt d’aller sur le terrain du rapport qualité/prix. La marque promet un son à 90 dB, une certification Hi-Res audio et un son à 360 degrés.

Mais c’est surtout sur le prix que Xiaomi souhaite être agressif. L’enceinte Xiaomi Sound sera commercialisée à 499 yuans, soit 66 euros HT environ seulement. À ce prix, Xiaomi espère que vous allez en prendre plusieurs pour équiper votre salon, mais aussi la cuisine ou les chambres à coucher. Les enceintes seront capables de synchroniser leur son dans tout le foyer, pratique pour continuer d’écouter une musique du salon à la cuisine par exemple.

Avec ce genre de produits, difficile de se faire une idée avant de pouvoir l’écouter. On peut toutefois estimer qu’avec un prix de vente si bas, et une taille si compacte, la restitution du son ne sera pas de la qualité d’un Homepod Mini, et devrait plutôt se rapprocher des produits Amazon ou Google.