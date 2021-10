Redmi Note 11 : Xiaomi veut en mettre plein la vue sur la photo

Xiaomi égraine les fonctionnalités de la gamme Redmi Note 11 avant sa présentation officielle le 28 octobre. Maintenant, c'est au tour de l'appareil photo.

Redmi semble bien décidé à révéler une caractéristique par jour de son ambitieuse gamme Redmi Note 11 avant sa présentation le 28 octobre 2021.

Récemment, on découvrait qu’elle récupèrera l’une des fonctionnalités phares du Xiaomi 11T Pro : la charge rapide de 120 W. Et voici que Xiaomi nous apprend désormais l’arrivée d’un capteur de 108 mégapixels via le compte Weibo de Redmi.

Pourquoi cela pourrait payer ?

Le nombre de mégapixels étant un argument marketing plutôt parlant pour le grand public, l’objectif d’une telle annonce est clair : promettre une qualité photo digne d’un flagship avec un smartphone plutôt situé du côté de l’entrée de gamme niveau tarif.

Comme indiqué par le site MyFixGuide, on peut s’attendre par exemple à un grossissement numérique un peu plus propre que sur des capteurs moins dotés en pixels (si le traitement algorithmique suit bien sûr).

Par ailleurs, le capteur photo du Redmi Note 11 sera capable de fusionner neuf pixels en un pour plus de luminosité (résultant en un pixel de 2,1μm) ou de capturer des images dotées d’une définition allant jusqu’à 12000×9000.

Le Redmi Note 11 sera également doté de la technologie Dual ISO, censée rendre les scènes de nuit plus détaillées. Rappelons aussi que le Redmi Note 10 Pro avait déjà un capteur de 108 mégapixels.

La fiche technique promet déjà

Vous l’aurez compris, le Redmi Note 11, avec son écran AMOLED, sa charge 120W, ses haut-parleurs stéréo JBL… pourrait taper très fort. Tout dépendra de son prix, dont on ne connaîtra probablement pas la version européenne tout de suite après sa présentation, puisqu’il s’agit d’une conférence à destination du public chinois.

Ajoutons au passage que la firme chinoise a annoncé un nouveau coloris portant le doux nom de Light Dreams Star (étoile des rêves). De quoi rappeler que le Redmi Note 11 possèdera un dos en verre, plutôt rare pour cette gamme de prix. Nous en saurons plus le 28 octobre, aux alentours de 13 heures, heure française.