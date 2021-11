Xiaomi Laser Cinema 2 4K : le premier vidéo-projecteur avec Dolby Vision

Xiaomi vient d'annoncer le Laser Cinema 2 4K. Ce vidéoprojecteur à ultra courte focale propose, pour la première fois, le Dolby Vision.

S’il est courant d’avoir des projecteurs avec HDR10, il n’y avait pas encore de vidéoprojecteur avec la certification Dolby Vision.

De l’ultra courte focale

On se souvient du Samsung The Premiere, il était compatible HDR10+/HLG, promettant une luminosité de 2200 ANSI Lumens et un taux de contraste de 1000:1. Le Xiaomi Laser Cinema 2 4K va plus loin, car ce dernier est compatible Dolby Vision. C’est également un vidéoprojecteur à ultra courte focale.

Pour obtenir une image de 150 pouces, il faudra donc éloigner le Xiaomi Laser Cinema 2 4K à seulement 20 centimètres du mur. Pour une diagonale de 80 pouces, ce qui est déjà suffisant, 14 centimètres suffiront.

2 400 lumens pour sa luminosité maximale

Pour obtenir la certification Dolby Vision, ce vidéoprojecteur promet une luminosité de 2 400 lumens ANSI. Pour rappel, le standard Dolby Vision permet d’afficher des couleurs plus profondes que les contenus HDR10 classiques, tout gérant de manière plus fine la luminosité de l’image affichée grâce à des métadonnées dynamiques.

Comme son nom l’indique, la définition est de la 4K. Nous n’avons pas encore eu confirmation, mais il est fort probable que cela ne soit pas de la 4K native comme la plupart des vidéoprojecteurs 4K. Ce projecteur va plutôt projeter deux images en 1920 x 1080 pixels, pour créer ainsi l’illusion de l‘image 4K. La définition sera donc supérieure à la variante Full HD, mais il ne faudra pas s’attendre à la finesse d’affichage d’une TV 4K UHD.

À l’intérieur du vidéoprojecteur se trouve un SoC MediaTek 64 bits avec une fréquence allant jusqu’à 1,9 GHz et un stockage de 32 Go. Au niveau connectivité, le projecteur apporte trois ports HDMI 2.0, deux ports USB 2.0, une connexion SPDIF et un port Ethernet. On retrouve également un double haut-parleur de 15 Watts et une certification Dolby Atmos.

Il est équipé d’Android comme tous les vidéoprojecteurs Xiaomi, cependant ce modèle précis n’est pas commercialisé en dehors de la Chine pour le moment. Vous vous retrouverez donc avec une interface logicielle sans le Play Store si vous vous lancez dans son achat.

Le Xiaomi Laser Cinema 2 4K est annoncé en Chine au prix de 12 999 yuans, soit 1750 euros HT environ. Aucune information sur sa disponibilité en France, pour le moment.

