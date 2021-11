Les Xiaomi 11T, le Poco X3 Pro et bien d’autres produits Xiaomi sont à prix cassé aujourd’hui

Le 11 novembre est connu pour être le Single Day en Chine, soit le jour des célibataires. Et c’est l’occasion pour les marchands en ligne de fêter cette journée à coups de réductions intéressantes. Parmi les nombreuses offres, Xiaomi se démarque de la concurrence avec d’excellents produits à tous petits prix comme le Xiaomi 11T, le Poco X3, les Redmi Buds 3 ou encore la Mi Scooter 3.

Le Single Day est là et avec lui une flopée de promotions disponibles sur AliExpress. Toute cette journée de jeudi, il est possible de dénicher de très belles remises immédiates directement sur le site marchand. À ces prix bas s’ajoutent aussi des codes promotionnels qui font encore plus chuter les prix. Voici une sélection des meilleures offres que l’on peut trouver sur les produits Xiaomi :

Notez que tous ces produits sont envoyés depuis des entrepôts européens. Il faut donc compter une petite semaine de délai de livraison tout au plus pour les recevoir.

Xiaomi 11T : offrez-vous le champion de la recharge à partir de 394 € euros

À peine lancé, le Xiaomi 11T passe sous la barre des 400 euros sur AliExpress. Une excellente nouvelle pour ce très bon smartphone qui regroupe un certain nombre de qualités que l’on retrouve habituellement dans les téléphones haut de gamme. Il bénéficie d’abord d’une très belle batterie de 5000 mAh et de la charge rapide 67 W qui assure de passer de 0 à 100 % de batterie en moins de 40 minutes.

Il bénéficie également d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, parfait pour le jeu, le streaming vidéo et évidemment pour une navigation hyper fluide.

Côté photo il reste très performant avec un capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, l’une des plus grosses définitions actuellement disponibles sur le marché. À cela on ajoute un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels pour photographier le (presque) infiniment petit. De quoi réaliser des clichés créatifs.

La configuration est musclée avec 8 Go de RAM et, au choix, 128 ou 256 Go de mémoire de stockage. De quoi naviguer efficacement et stocker bon nombre de fichiers.

Dans sa version 8 Go de RAM + 128 Go de mémoire de stockage, le smartphone ne vous coûtera que 394 euros grâce au code SZYBKA25. Si vous choisissez la configuration de 256 Go, grâce au code SZYBKA25, le Xiaomi 11T chute à 434 euros.

Petit bonus supplémentaire : les 300 premières commandes effectuées dans les deux premières heures recevront également des box cadeaux mystère incluant de manière aléatoire un aspirateur robot Mija, des Earbuds 2S, un Mi Band 6, une Mi Watch ou une Mi Power Bank.

Xiaomi Poco X3 Pro : L’écran qui change tout à partir de 204 euros

Le Xiaomi Poco X3 Pro a été lancé au printemps 2021. Il se positionne comme un smartphone d’entrée de gamme avec un tarif classique de 250 euros. Avec les promotions AliExpress, il passe juste au-dessus des 200 euros dans sa configuration 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Une belle occasion de s’offrir ce très bon smartphone qui a récolté un 8/10 en passant entre les mains de la rédaction.

La grande force de ce smartphone abordable est son bel écran Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour les amateurs de jeu mobile. Pour accompagner la fluidité de l’écran, Xiaomi a équipé son Poco X3 Pro d’un processeur Snapdragon 860, un très bon SoC habituellement réservé à des smartphones plus haut placés dans la gamme tarifaire.

Le tout est soutenu par 8 Go de RAM et au choix 128 ou 256 Go de mémoire de stockage, parfait pour ceux qui veulent profiter d’une navigation fluide, avec 853 applications ouvertes en même temps.

Côté photo, le Poco X3 Pro offre un bon quadruple module photo comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un module macro de 2 mégapixels et un capteur TOF de 2 mégapixels. Bonne nouvelle également, le smartphone enregistre les vidéos en 4K.

Pour le Single day, AliExpress fait passer le Poco X3 Pro à 204 euros au lieu de 249,90 euros avec 6 Go de RAM + 128 Go de mémoire de stockage grâce au code 23190DOUBLE.

En utilisant le même code, la version 8 Go de RAM + 256 Go de mémoire de stockage chute à 224 euros au lieu de presque 300 euros en prix initial

Redmi Buds 3 Pro : petits par le prix, grands par le son à moins de 45 euros

Pour les mélomanes connectés qui souhaitent offrir ou s’offrir des écouteurs intra-auriculaires abordables et efficaces, ils se tourneront sans souci vers les Redmi Buds 3. Proposés à un tarif proche des 70 euros habituellement, grâce à cette réduction AliExpress, ils passent sous la barre des 45 euros.

Pour ce prix-là, vous aurez la réduction de bruit active, un Bluetooth 5.2 multipoint et la charge sans fil (même si le boîtier de recharge dispose d’un port USB-C).

Côté autonomie, au total, ce n’est pas moins de 28 heures de charge qui s’offrent à l’utilisateur en comptant la recharge permise par la présence du boîtier. En une seule utilisation, ces true wireless peuvent aller jusqu’à six heures d’écoute musicale et trois heures d’appel.

AliExpress fait donc chuter le prix de ces écouteurs sans fil. Généralement vendus à 69,99 euros, ils passent à moins de 45 euros sur le site.

Mi Electric Scooter 3 : la mobilité urbaine à 311 euros

On ne le dira jamais assez, le Mi Electric Scooter 3 est un excellent rapport qualité-prix qui a d’ailleurs été noté 9/10 par la rédaction lors de son test. Puissante et maniable, elle propose une autonomie très correcte pouvant aller jusqu’à 30 km (assez pour un aller-retour de la maison au bureau).

La Mi Scooter 3 dispose de trois modes de vitesse : le piéton pouvant aller de 0 à 5 km/h, le mode standard pouvant atteindre les 20 km/h, et le mode sport qui plafonne à 25 km/h (la limite autorisée). Côté poids, la Mi Scooter 3 est également bon élève avec un poids de 13 kg. Elle est également de construction assez solide pour se laisser conduire en confiance et en sécurité.

On salue enfin la présence de l’application-compagnon Xiaomi Home qui permet d’afficher quelques statistiques intéressantes comme la distance parcourue, le niveau de la batterie ainsi que la vitesse moyenne de déplacement.

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’une bonne trottinette électrique, c’est le moment d’en profiter, car avec le code promo 11AE60, le Mi Electric Scooter passe d’un prix moyen de 450 euros à 311 euros.