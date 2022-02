Mi Mix Fold 2 : le prochain smartphone pliable de Xiaomi pourrait être lancé très bientôt

Après le Mi Mix Fold, première incursion sur les smartphones pliables, Xiaomi compterait bien revenir avec une seconde version. Celle-ci pourrait être dévoilée plus tôt que prévu, d’ici quelques mois à peine.

Le Xiaomi Mi Mix Fold, premier du nom, avait été officialisé il y a presque un an. Fort d’un Snapdragon 888, d’un écran WQHD+ de 8,01 pouces et d’un triple objectif à lentille liquide, ce smartphone pliable avait été un beau premier coup d’essai pour la marque qui souhaitait mettre en avant ses innovations. Hélas, le Mi Mix Fold n’est jamais sorti dans l’Hexagone et est resté réservé à la Chine.

Heureusement, Xiaomi souhaiterait réitérer l’expérience avec un Mi Mix Fold 2. Ce dernier adopterait toujours un design pliant vers l’intérieur, à la manière d’un Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

Caractéristiques et date de sortie du Xiaomi Mi Mi Fold 2

Ce nouveau smartphone, qui avait déjà fait l’objet de fuite, pourrait sortir plus tôt qu’on ne le pense, si l’on en croit Digital Chat Station, via Gizmochina. Leaker très actif en Chine, Digital Chat Station affirme que le smartphone pliable devrait être lancé au deuxième trimestre 2022. On parlerait donc d’une sortie entre les mois d’avril et de juin.

Plusieurs pistes ont déjà été avancées ces dernières semaines concernant les caractéristiques du smartphone. Côté processeur, le Mi Mix Fold 2 pourrait s’appuyer sur l’une des puces les plus puissantes du marché, la Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

L’écran interne devrait mesurer 8,1 pouces (ou 8,01 pouces selon les sources) avec une résolution 2K et utiliser un verre ultra-mince (UTG), courant sur les smartphones pliables. Certaines rumeurs évoquent en outre l’utilisation d’un écran LTPO à la place de l’OLED. Il s’agit d’une nouvelle technologie plus économe en énergie, qui permet de faire varier le taux de rafraîchissement de manière dynamique, en fonction du contenu affiché. Une technologie déjà présente sur le Samsung Galaxy S22 Ultra notamment.

La batterie devrait avoir une capacité élargie par rapport à celle du premier Mi Mix Fold, qui était de 5020 mAh. La charge rapide serait bien évidemment au rendez-vous, probablement encore plus rapide que celle de 67 W du premier modèle. On sait finalement très peu de choses sur ce téléphone, dont aucun visuel n’a été dévoilé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.