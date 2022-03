Les Xiaomi 12, 12X et 12 Pro partent à la conquête du monde juste avant d’arriver en Europe

Les Xiaomi 12, 12X et 12 Pro ont eu droit à leur lancement mondial, l'occasion de découvrir les prix en dollars des trois produits en attendant qu'ils débarquent en Europe.

Xiaomi annonce le lancement mondial de trois smartphones à travers le monde : les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X. Cette série de produits sort donc enfin des frontières chinoises. Rappelons en effet que les trois smartphones avaient déjà été officialisés sur les terres natales de la marque.

Finalement ce qu’on retient surtout, c’est que l’entreprise dévoile des prix en dollars qui donnent une bonne idée de ce à quoi il faudra s’attendre pour les tarifs en euros.

Prix en dollars des Xiaomi 12, 12 Pro et 12X

Les trois smartphones de cette famille se déclinent à chaque fois en deux variantes de 8/256 Go ou 12/256 Go. Le Xiaomi 12X est le smartphone au prix le plus accessible en raison de sa fiche technique qui fait un peu plus de compromis et affiche un tarif conseillé à partir de 649 dollars américains. Le Xiaomi 12 sera vendu à partir de 749 dollars et le Xiaomi 12 Pro à partir de 999 dollars.

Cela équivaut à environ 590, 680 et 910 euros hors taxes respectivement pour le Xiaomi 12X, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. En Europe, où la présentation des appareils est attendue d’ici quelques jours, on peut penser que ces prix seront légèrement plus élevés, mais ils devraient rester dans les mêmes ordres de grandeur.

Modèle Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Version de l'OS Android 12 Android 12 Android 11 Interface constructeur MIUI MIUI MIUI Taille d'écran 6.73 pouces 6.28 pouces 6.28 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 521 ppp 419 ppp 419 ppp Technologie AMOLED AMOLED AMOLED SoC Snapdragon 8 Gen1 Snapdragon 8 Gen1 Snapdragon 870 Puce Graphique (GPU) Adreno 730 Adreno 730 Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go, 12 Go 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go, 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go, 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 50 Mpx

Capteur 3 : 50 Mpx

Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 32 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K @24 fps 8K @24 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2, 5.2 5.2, 5.2 5.2 5G Oui Oui Oui NFC Oui Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C USB Type-C Batterie 4600 mAh 4500 mAh 4500 mAh Dimensions 74,6 x 163,6 x 8,16 mm 69,9 x 152,7 x 8,2 mm 69,9 x 152,7 x 8,2 mm Poids 205 grammes 180 grammes 176 grammes Couleurs Noir, Bleu, Vert, Rose, Noir, Bleu, Vert, Rose Noir, Bleu, Vert, Rose, Noir, Bleu, Vert, Rose Noir, Bleu, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.