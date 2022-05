Le Xiaomi Mix Fold 2 suivrait le même régime minceur que le Galaxy Z Fold 4

Certaines rumeurs concernant le Xiaomi Mix Fold 2 indiquent que le futur smartphone pliant de Xiaomi aurait droit à des nouveautés côté design.

Les dernières fuites concernant le futur Z Fold 4 de Samsung nous montraient un nouveau design avec des dimensions légèrement différentes de son prédécesseur. Nous apprenons désormais que ce serait également le cas pour le Xiaomi Mix Fold 2 qui devrait passer par la case régime avec un design probablement plus fin, mais aussi plus léger que la concurrence.

Cette information nous provient du compte Twitter Ice Universe. Cela ses informations, la seconde itération du smartphone pliant de Xiaomi qui avait été lancé l’an dernier devrait faire son apparition dans les mois à venir avec « le design de smartphone pliant le plus fin à sa sortie » ainsi qu’un écran externe qui ne lui donnerait pas l’air d’une « télécommande » . Le premier modèle n’avait été distribué que sur le marché chinois et n’avait pas atteint nos contrées. Cela sera peut-être le cas cette fois-ci.

Un nouveau design, mais une batterie moins grosse

Le Xiaomi Mix Fold 2 serait livré avec une charnière plus petite et un écran plus fin d’après les rumeurs. La batterie diminuerait elle aussi en conséquence. Le Mi Mix Fold originel intégrait déjà une batterie de 5020 mAh, reste à voir quelle serait la déperdition par rapport au premier modèle. Si l’on en croit les fuites, la pliure devrait elle aussi être amenuisée sur cette version à la manière de ce que l’on commence à voir chez certains constructeurs.

Toujours selon les rumeurs, il intégrerait à son bord le futur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 + qui devrait être annoncé d’ici la fin du mois de mai. L’écran externe verrait quant à lui ses proportions être améliorées et le smartphone passerait à un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’écran intérieur, mais aussi extérieur.

Peu de smartphones pliants de ce format sont pour l’instant disponibles hors de la Chine et le Galaxy Z Fold 3 de Samsung semble être le seul smartphone à vouloir s’aventurer sur ce territoire. De nouvelles offres devraient faire leur apparition dans les mois à venir et la compétition devrait enfin s’accélérer.

La rumeur veut que OnePlus soit sur les rangs et puisse sortir son premier smartphone pliable d’ici 2023. Celui-ci serait lui aussi un smartphone qui se plierait la verticale et reprendrait le design du Oppo Find N présenté l’an dernier. Similairement à ce que l’on observe actuellement, on peut penser que Xiaomi continuera à couper l’herbe sous le pied de ses concurrents et proposera des appareils haut de gamme à des prix concurrentiels. Reste à attendre l’annonce de ce smartphone pour le découvrir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.