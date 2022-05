Le Redmi Note 11 SE est officiel et il se débarrasse d’une chose inutile

Lancé en Chine hier, le Redmi Note 11 SE reprend pour l'essentiel les caractéristiques du Redmi Note 10 5G, lancé en 2021, mais avec un petit détail en moins : le capteur macro, qui passe cette fois à la trappe.

Hier, Xiaomi lançait en Chine son Redmi Note 11 SE. Ce smartphone abordable reprend pratiquement à l’identique les spécifications du Redmi Note 10 5G, un modèle que nous testions l’année dernière et qui nous avait plutôt convaincus malgré plusieurs lacunes, notamment en termes d’affichage et de qualité photo.

Malheureusement, ce n’est pas avec ce nouveau Redmi Note 11 SE que Xiaomi va peaufiner sa recette : l’appareil s’en tient aux acquis de son prédécesseur. Il change de nom, mais conserve sa fiche technique… en laissant étrangement de côté une de ses caractéristiques passées. Le capteur photo macro de 2 Mpx installé à l’arrière du Note 10 5G disparaît ainsi purement et simplement, nous dit GizmoChina.

Une stagnation technique et tarifaire

Côté spécifications, on retrouvera donc un écran LCD IPS Full HD+ de 6,5 pouces pouvant monter à 90 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 700 couplé à 4 ou 8 Go de RAM, et 128 Go de stockage interne. L’ensemble est enfin alimenté par une batterie de 5000 mAh et se décline en deux coloris : Shadow Black ou Deep Sea Blue.

Sur le plan du design, pas de nouveauté non plus puisqu’on retrouve un look très proche de celui adopté en 2021 par le Poco M3 Pro 5G. Inutile également de s’attendre à un changement sur le plan tarifaire : nous sommes sous la barre des 160 euros en prix de départ. Le modèle 4 Go RAM + 128 Go de stockage est ainsi annoncé en Chine à 1099 yuans (soit 153 euros hors taxes environ), tandis que la mouture 8 Go de RAM + 128 Go de stockage passe à 1399 yuans (soit un peu moins de 195 euros HT). Notez par contre qu’on ignore, du moins à ce stade, si ce nouveau Redmi Note 11 SE arrivera jusqu’en France.

Quoi qu’il en soit, l’appareil a été annoncé en compagnie d’une bordée de nouveaux produits, dont le bracelet connecté Xiaomi Band 7, les écouteurs Redmi Bugs 4 et le nouveau Redmibook Pro Ryzen Edition — un PC portable décliné en 14 et 15 pouces et doté des derniers processeurs AMD Ryzen 6000 « H ».

