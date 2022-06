Tout porte à croire que le Poco F4 a été présenté : voici sa probable fiche technique

Le compte Twitter indien de la marque Poco est venu faire une annonce officielle qui figure l’arrivée d’un nouveau modèle dans sa gamme F.

La division indienne de la marque Poco a annoncé officiellement l’arrivée d’un nouveau modèle pour sa série F. C’est via un tweet du compte indien de la marque que nous apprenons l’arrivée de ce que l’on pense être le Poco F4.

Un post assez énigmatique

Nous avions déjà eu droit au Poco F4 GT avec un accent mis sur la partie gaming, cette fois-ci nous devrions avoir droit à un modèle plus complet. Le post en question qui met l’accent sur la philosophie de la marque et annonce un nouveau chapitre à venir pour sa gamme. Pour l’instant, aucune date n’a encore été avancée, il faudra donc attendre encore un peu pour voir débarquer le successeur du Poco F3.

Le message précise bien qu’il ne s’agira cette fois pas d’un modèle GT mais d’un smartphone axé sur une expérience plus « globale » et évoque un successeur digne de ce que pouvait offrir le tout premier smartphone de la marque à son époque, le Poco F1.

Le renouveau du flagship killer ?

Le Poco F4 devrait donc vraisemblablement être un appareil peu coûteux de la marque et très bien équipé pour le prix. Rien n’est confirmé, mais ce téléphone aurait droit à un écran OLED 120 Hz de 6,67 pouces, un SoC Snapdragon 870 5G, 6 à 12 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une batterie de 4500 mAh ainsi qu’à une charge rapide 67 W. Il devrait également arriver avec la dernière version de l’interface de Xiaomi, MIUI 13, basée sur Android 12. Le processeur utilisé serait donc un cran en dessous de ce que propose déjà le Poco F4 GT.

Le supposé Poco F4 et son capteur 64 Mpx // Source : PassionateGeekz Le supposé Poco F4 et son capteur 64 Mpx // Source : PassionateGeekz Le Redmi K40S en comparaison // Source : Xiaomi

Des images que l’on pense être celles de l’appareil en question ont également fait surface. On y voit un module caméra en deux parties avec trois objectifs photo disposés en triangle. Celui-ci semble très similaire au module du Redmi K40S lancé en Chine au mois de mars dernier, enfin presque puisque le module arbore ici un capteur 64 Mpx, contre seulement 48 Mpx sur le K40S. Celui-ci serait également accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx.

Le Poco F4 GT coûtait 599 euros lors de son lancement en France, on peut donc raisonnablement penser que ce modèle arriverait pour sa part à un prix beaucoup plus attractif compte tenu de ce qu’il propose. Le Poco F3 était par exemple proposé au prix de 369 euros à son lancement et est depuis trouvable facilement en dessous des 250 euros.

