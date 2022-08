Le projet automobile de Xiaomi est ambitieux, mais extrêmement risqué

Voilà 500 jours que Xiaomi a annoncé son intention de devenir le prochain Tesla chinois. À présent, cette ambition n'est portée que par des gros chiffres, des centaines de millions d'euros dépensés.

Xiaomi ne cache pas ses ambitions dans l’industrie automobile. Pour cela, il multiplie ses dépenses en R&D, mais il n’a pas le choix. Le fabricant de smartphones et d’électronique cherche de nouveaux leviers de croissance après avoir enregistré sa première baisse des ventes en 2022.

Comme son icône Apple, Xiaomi s’intéresse de près à la voiture électrique et aimerait que l’on croise son logo sur les routes. On sait depuis 2021 que la marque souhaite investir près de 10 milliards de dollars pour se lancer sur ce marché. Pour sa dernière conférence, où l’on a pu découvrir le Mix Fold 2, le PDG Lei Jun a évoqué les efforts déployés pour concevoir une voiture autonome. Au total, 500 salariés travaillent sur ce projet pour près de 500 millions d’euros d’investissement. Le groupe chinois effectue actuellement des tests sur 140 véhicules à travers la Chine pour la conduite autonome.

Since Xiaomi entered the EV industry 500 days ago, our autonomous driving team has assembled more than 500 members, planned to invest RMB3.3 billion in the first R&D phase, and committed to self-developing full stack algorithms. We aim to become an industry leader in 2024. pic.twitter.com/sRaRJ6t0uk

— leijun (@leijun) August 11, 2022