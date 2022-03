Ce SUV électrifié jouit d’une impressionnante autonomie à quatre chiffres

Li Auto dévoile son deuxième modèle, un grand SUV familial hybride rechargeable, affichant une autonomie généreuse de 1 200 kilomètres.

Alors que le marché de la voiture électrique ne cesse de se développer, il existe encore quelques freins pour de nombreux automobilistes. Parmi eux, la recharge et l’autonomie, les gros points noirs de ces véhicules, qui séduisent pourtant de plus en plus de personnes. Pourtant, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour développer des technologies innovantes, afin de permettre à leurs véhicules de rouler toujours plus loin.

Nous sommes désormais loin des voitures ne dépassant pas les 200 kilomètres d’autonomie, alors que certaines, notamment chez les marques haut de gamme atteignent désormais les 700 km, à l’image de la Mercedes EQS. Mais du côté des constructeurs chinois, on voit encore plus loin, comme chez Li Auto, jeune firme asiatique fondée en 2015, qui vient de lever le voile sur son tout nouveau modèle électrifié, le 2e de sa gamme.

Un beau bébé

Baptisé Li Auto L9, ce nouveau venu dans la gamme vient épauler le One, un autre SUV électrique lancé en 2019. S’il ne devrait pas arriver tout de suite en Europe, selon nos confrères espagnols du site Hibridos y Electricos, il sera officiellement révélé au public à l’occasion du salon de Pékin, qui ouvrira ses portes du 21 au 30 avril prochain.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce grand SUV en impose, affichant alors une longueur de 5,20 mètres pour 2 mètres de hauteur. Arborant des lignes très épurées, ce nouvel arrivant adopte un intérieur très moderne également, avec ses deux larges écrans. Son empattement de 3,10 mètres devrait permettre d’accueillir confortablement toute une famille.

Concentré de technologie

Equipé d’un système LIDAR, de caméras et de capteurs à ultra-sons autorisant la conduite autonome de niveau 4 (pas encore autorisée en France), ce nouveau Li Auto L9 est conçu pour les grandes distances. En effet, son moteur électrique est associé à un quatre cylindres 1,5 litre faisant office de prolongateur d’autonomie, servant alors simplement à alimenter la batterie et non à le propulser. Fort de 408 chevaux, ce véhicule peut alors parcourir plus de 1 200 km d’une traite, sur le papier.

D’abord réservé au marché chinois, avant une éventuelle arrivée en Europe qui n’a pas encore été annoncée par la start-up, ce nouveau Li Auto L9 sera vendu à partir de 65 000 euros environ sur son marché natal.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.