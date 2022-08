Xiaomi Redmi va commercialiser un smartphone sans chargeur dans la boîte

Le prochain Redmi Note 11SE sera vendu en Inde sans son chargeur 33 W dans la boîte. Une première pour l'entrée de gamme mais aussi pour la sous-marque de Xiaomi.

S’il y a bien un constructeur qui a poussé la charge rapide dans l’entrée de gamme, c’est la sous-marque de Xiaomi, Redmi. Son Note 11 Pro en témoigne avec sa charge de 67W sous les 300 euros. Mais que vaut une charge rapide sans son chargeur dédié ? C’est la question que risquent peut-être de se poser les futurs acheteurs de Redmi.

Le site My Smart Price a repéré ce détail sur la fiche produit officielle du prochain Redmi Note 11 SE, prévu pour le mois prochain en Inde. Dans la section détaillant les éléments trouvés dans la boîte, on trouve bien sûr le téléphone, un câble USB-C, l’outil d’éjection de SIM, une coque de protection, de la paperasse et… c’est tout. Le chargeur 33 W n’est pas fourni. En France, sur le Mi Store, le chargeur 33W est vendu 20 euros et se trouve d’ailleurs en rupture de stock.

L’entrée de gamme sans chargeur

Il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un simple ballon d’essai ou d’un épisode isolé. Il n’en reste pas moins que la sortie d’un téléphone d’entrée de gamme sans chargeur est une première. En effet, d’habitude, ce segment de prix est épargné par cette tendance, initiée sur les smartphones haut de gamme. Notons également que même dans le haut de gamme, Xiaomi nous a plutôt habitués à fournir les chargeurs. Cette suppression est donc une double surprise puisqu’on se serait plutôt attendu à voir la marque démarrer par le haut sur ce sujet.

Redmi étant une marque centrée sur l’idée de fournir le plus de fonctionnalités intéressantes possible à des prix contenus, l’ajout d’une facture de quelques dizaines d’euros à l’achat pour se procurer un chargeur risque de faire baisser la valeur de ses produits. Surtout sur un segment où la charge très rapide pourrait s’inviter dans les années à venir. Espérons que si cette décision venait à se confirmer pour les sorties françaises, elle ne donne pas trop d’idées aux autres marques qui surveillent bien sûr la bouillante marque d’un œil fiévreux.

