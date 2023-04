Xiaomi Sound Move officialisée : de quoi égayer vos barbecues… même sous la pluie

Xiaomi lance une enceinte résistante à l'eau et spécialisée dans l'écoute à l'extérieur grâce à un détecteur de position.

En plus d’un nouveau téléviseur Mini-Led, d’un nouveau Smart Band 8, de la Xiaomi Tab 6, Xiaomi a dévoilé une enceinte connectée lors de la conférence de lancement du Xiaomi 13 Ultra. Son nom : Xiaomi Sound Move.

La marque chinoise présente ce nouvel appareil comme une « Sound Box ». Il s’agit d’une nouvelle catégorie explorée par Xiaomi avec un design ultra portable, comme en témoigne la présence d’une dragonne qui permet de la trimballer facilement ou de l’attacher à un sac à dos par exemple. Xiaomi promet aussi une texture légèrement satinée pour inciter une fois encore à la déplacer sans cesse.

La Xiaomi Sound Box en quelques spécifications

Du côté des spécificités de la bête, elle abrite quatre haut-parleurs ainsi qu’un détecteur de position. En théorie, le son devrait changer en fonction de si vous la placer à l’horizontale ou la verticale. Le mode horizontal devrait favoriser un son plus approprié à l’écoute en intérieur, tandis que le mode vertical devrait permettre d’entendre le son plus fort et plus loin pour permettre une écoute à l’extérieur. Parfait pour les barbecues d’été ou les sorties en bords de fleuve donc.

Afin de renforcer encore ce positionnement comme enceinte d’extérieur, Xiaomi lui a adjoint une certification IP66, qui la protège contre la poussière et les jets d’eau. De quoi résister à la pluie ou a une bataille d’eau estivale donc, mais pas de quoi la tremper dans une piscine non plus.

Avec son autonomie pouvant atteindre les 21 heures, la Xiaomi Sound Move intègre la plupart des standards de connexion de 2023 comme Airplay 2, mais aussi l’USB Type-C, le Bluetooth 5.3. Elle est aussi compatible avec Google Assistant. Comptez 699 yuans pour l’acquérir, soit 92 euros HT environ. Nous ne savons pas pour l’heure si l’enceinte bénéficiera d’une sortie en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.