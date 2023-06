Redmi 9A : réfléchissez avant de craquer pour ce smartphone pas cher sur Amazon

Il y a trois ans sortait le Xiaomi Redmi 9A : un smartphone pas cher vendu entre 140 et 70 euros. Mais aujourd'hui, bien qu'il se vende encore beaucoup, il n'est plus aussi intéressant. Voici pourquoi nous vous invitons à réfléchir avant d'acheter un Redmi 9A.

On le sait depuis des années, Xiaomi possède un catalogue très large. Sans savoir pourquoi, certains modèles rencontrent un fort succès : c’est le cas du Redmi 9A, numéro 5 du classement des smartphones les plus vendus sur Amazon à l’heure où sont écrites ces lignes.

Le Redmi 9A est un smartphone daté, mais pas cher

Si vous êtes habitués à nos articles, traitant souvent des modèles les plus évolués, la fiche technique du Redmi 9A vous semblera ridicule. Un petit SoC Helio G25 de MediaTek qui se fait vieux, seulement 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, oui, c’est effectivement dépassé.

Même chose pour l’écran : une dalle LCD, une définition HD+ (1600 par 720 pixels) et une luminosité maximale de 400 cd/m² qui pourra compliquer la lecture en plein soleil. Toutefois, la batterie a une capacité de 5000 mAh : avec une puce peu puissante et un écran peu lumineux, ça promet deux jours d’autonomie, ce qui est très bien. La charge est néanmoins de 10 W : pour charger cette grosse batterie, c’est un peu long.

Dernière limitation : le système d’exploitation. Il s’agit ici d’Android 10, daté de 2020. Heureusement, le Redmi 9A a profité d’une mise à jour vers Android 11 avec l’arrivée de MIUI 12, mais depuis plus rien. Une mise à jour vers Android 12 ne semble pas prévue, à l’heure où Android 13 est en déploiement.

Tout cela fait que le Redmi 9A est un smartphone très peu performant et surtout daté. Mais il faut se rappeler d’une chose : ce modèle n’est plus vendu au prix de lancement. Aujourd’hui, on le trouve sur Amazon à 75 euros : autant dire que pour un smartphone, c’est peu. Cependant, nous vous conseillons tout de même d’essayer de mettre un peu plus d’argent dans un téléphone.

Si vous le pouvez, achetez un modèle plus cher

Des smartphones à moins de 100 euros, il en existe une multitude et ce sont essentiellement des smartphones Xiaomi. Certes, on trouve de nombreuses autres marques chinoises sur Internet, mais elles sont réputées moins fiables. Ces modèles pas chers peuvent fonctionner, mais seront assez lents et vous limiteront dans vos usages.

Oubliez les jeux vidéo en 3D, le lancement rapide des applications et des animations fluides. De plus, ne vous attendez pas à faire de jolies photos avec. Enfin, un argument qui revient de plus en plus dans un contexte de réduction des émissions carbone, la durabilité. Les modèles les moins chers sont aussi ceux qui dureront le moins longtemps. C’est le cas parce qu’ils seront dépassés plus rapidement, mais aussi parce qu’ils seront moins mis à jour.

Il n’y a qu’à prendre le Redmi 9A pour exemple : il n’a reçu qu’une mise à jour majeure d’Android, là où d’autres modèles ont droit à deux voire à trois années de prise en charge. De même pour les mises à jour de sécurité : les modèles les moins chers deviennent vulnérables plus rapidement puisqu’ils sont supportés moins longtemps par les constructeurs.

Bien sûr, à son prix, il reste probablement le choix le plus sûr. Mais, si vous en avez les ressources financières, privilégiez un smartphone à moins de 200 euros, qui vous contentera plus longtemps. Cette gamme offre des avantages significatifs : aujourd’hui, on peut avoir droit à des designs mieux finis, à des écrans Oled, davantage de mises à jour et des capteurs plus performants. Enfin, vous pouvez consulter nos bons plans sur les smartphones pour être informés des promotions, qui pourraient vous permettre d’acheter un smartphone moins cher et meilleur.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).