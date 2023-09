Xiaomi Watch 2 Pro : Wear OS, ECG, grosse autonomie… elle a de très sérieux arguments à faire valoir

La Watch 2 Pro est la première montre de Xiaomi sous Wear OS. Elle profite également de nombreuses mesures de santé et d'une autonomie annoncée de trois jours avec écran always-on.

L’annonce était attendue et Xiaomi a bien été au rendez-vous. Ce mardi, à l’occasion du lancement de ses nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro, le constructeur chinois a également dévoilé sa première montre connectée sous Wear OS, la Xiaomi Watch 2 Pro.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que, sur le papier, cette nouvelle toquante n’a pas grand-chose à envier aux modèles de Samsung ou de Google. Pour son aspect esthétique, on retrouve ici une montre qui reprend les codes de l’horlogerie traditionnelle avec une forme ronde, une large lunette autour du cadran et une couronne rotative sur le côté, affublée de deux boutons. D’un format de 47,6 x 45,9 x 11,8 mm pour un poids de 54,5 grammes sans bracelet, la Xiaomi Watch 2 Pro est conçue avec un boîtier en acier inoxydable et un revêtement d’écran en Gorilla Glass. La montre est ainsi certifiée 5 ATM et peut donc être portée sous l’eau, mais pas en plongée.

La Xiaomi Watch 2 Pro // Source : Xiaomi La Xiaomi Watch 2 Pro // Source : Xiaomi

Concernant l’écran, là aussi Xiaomi fait les choses bien avec une dalle Amoled de 1,43 pouce de diamètre pour une définition de 466 x 466 pixels et une densité de 326 pixels par pouce. L’écran est par ailleurs compatible avec l’affichage always-on pour garder un cadran affiché en permanence.

Une montre Xiaomi sous Wear OS

Là où la Xiaomi Watch 2 Pro se distingue des précédentes montres élégantes de la firme, — on pense notamment à la Xiaomi Watch S1 — c’est au niveau d système d’exploitation embarqué. Elle profite en effet d’un processeur Snapdragon W5+ Gen 1, de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage, ainsi que du système Wear OS de Google. Au même titre que les Pixel Watch, Galaxy Watch, Ticwatch ou montres Fossil, elle va ainsi permettre à l’utilisateur d’installer pléthore d’applications pour étendre les fonctionnalités de la montre. Jusqu’à présent, il n’était pas possible d’installer des applications tierces sur les montres Xiaomi en raison des restrictions du système ZeppOS. Wear OS est plus ouvert et permet par exemple de retrouver Google Maps, Google Wallet (avec paiement sans contact grâce au NFC), Spotify, Citymapper, WhatsApp et bien d’autres.

La Xiaomi Watch 2 Pro va également profiter d’un suivi d’activité sportive avec géolocalisation GNSS multibande. Elle embarque 150 modes sportifs. Bien évidemment, la montre propose également un suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Notons aussi que la montre de Xiaomi dispose d’un haut-parleur et d’un micro pour passer des appels en Bluetooth ou en 4G avec la version eSIM. Elle propose également un électrocardiogramme, un capteur de température et une analyse de la composition corporelle.

Jusqu’à trois jours d’autonomie avec écran always-on

C’est également du côté de l’autonomie que la Xiaomi Watch 2 Pro étonne. Le constructeur chinois promet jusqu’à 72 heures d’autonomie, soit trois jours, avec écran always-on. À titre de comparaison, à l’exception de la Galaxy Watch 5 Pro ou de la Ticwatch Pro 5, les autres montres sous WearOS peinent à dépasser les 24 heures d’autonomie avec cette fonction activée.

La Xiaomi Watch 2 Pro est disponible dès ce mardi. Elle est proposée en France en deux coloris — argent avec bracelet en cuir ou noir avec bracelet en caoutchouc — et deux versions, 4G et Bluetooth. Pour le modèle 4G, il en coûtera 329,99 euros, tandis que la version Bluetooth est proposée à 269,99 euros.