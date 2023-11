Déjà un super prix pour le nouveau Xiaomi 13T Pro grâce à ce pack Darty en promotion

Un pack intéressant regroupant un smartphone haut de gamme et une montre connectée, ça vous branche ? Darty bpropose un Xiaomi 13T Pro accompagné d'une Watch 2 Pro pour 699 euros au lieu de 899 euros, sachant que ce dernier prix est celui du téléphone de base, sans prendre en compte la valeur de la montre.

La Fnac est connue pour être friand de pack regroupant des objets tech et faire baisser les prix. Il peut arriver de faire d’excellentes affaires pour s’équiper de façon complète et c’est le cas de ce pack regroupant un Xiaomi 13T Pro ainsi qu’une Xiaomi Watch 2 Pro. La montre est offerte, mais le tout est quand même disponible avec 200 euros de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur ces produits Xiaomi

Un smartphone puissant doté d’un écran 144 Hz

Avec une charge rapide 120 W

Une montre qui a tout du haut de gamme

Avec deux jours d’autonomie

Initialement proposé à 899 euros, le pack regroupant le Xiaomi 13T Pro (1 To) et une Xiaomi Watch 2 Pro est en ce moment affiché à 699 euros chez Darty.

Un smartphone avec un écran étonnant et une charge ultra-rapide

C’est grâce à son écran que le Xiaomi 13T Pro parvient réellement à se démarquer de la concurrence. La dalle QHD+ de 6,67 pouces dont il est équipé non seulement de l’AMOLED, mais aussi et surtout d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est plutôt rare sur le marché, les smartphones premium se contentant généralement du 120 Hz. On a aussi droit à une compatibilité Dolby Vision et HDR10+, histoire de booster la qualité de l’image ainsi que sa luminosité. Côté design, Xiaomi propose un look simple et efficace, sans beaucoup d’originalité. Petit bémol tout de même pour le revêtement miroir au dos, qui apprécie fortement les traces de doigts.

Côté performances, le Xiaomi 13T Pro est propulsé par une puce haut de gamme Dimensity 9200+, épaulée par 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Avec une telle puce, il est bien entendu possible de lancer n’importe quel jeu 3D disponible sur smartphone et de mettre les détails au maximum, ou presque. Côté photo, le module arrière se compose d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x2 de 50 Mpx, lequel était d’ailleurs absent du 12T Pro. Enfin, et c’est là l’un des autres atouts majeurs du 13T Pro : sa charge de 120 W lui permet de passer de 0 à 100 % de batterie en 19 minutes, selon le constructeur. Chapeau.

Pour en savoir encore un peu plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur le Xiaomi 13T Pro.

Une montre connectée qui a tout du haut de gamme

La Xiaomi, la Watch 2 Pro est une montre connectée complète, bourrée de fonctionnalités et permettant d’installer de très nombreuses applications tierces. Elle tourne sour WearOS, tout comme les modèles de chez Samsung, Google, Fossil ou Ticwatch. Elle n’est proposée que dans un seul format de 47,6 x 45,9 x 11,8 mm et pèse 54,5 grammes sur la balance, ce qui en fait l’une des montres connectées les plus massives du marché. Pour l’écran, on a le droit à une dalle Amoled ronde de 1,43 pouce de diamètre et une définition de 466 x 466 pixels. De quoi permettre une densité d’affichage de 326 pixels par pouce, soit exactement la même résolution que sur les Apple Watch.

Côté hardware, la Watch 2 Pro profite en outre d’une puce Snapdragon W5+ Gen 1, la même que sur la Pixel Watch 2 et la TicWatch Pro 5, ainsi que 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Bien entendu, comme les précédentes montres Xiaomi, la Watch 2 Pro va permettre de recevoir les notifications des applications issues de votre smartphone, mais également d’y répondre — par dictée vocale, clavier azerty ou émoji. Surtout, la montre va vous permettre d’installer de nombreuses applications disponibles sur la boutique d’applications de Google, le Play Store. Notez que pour connecter la Xiaomi Watch 2 Pro à votre smartphone, il vous faudra nécessairement passer par l’application Mi Fitness sur votre smartphone Android. On va bien évidemment retrouver une analyse de la fréquence cardiaque, une mesure de la SpO2 et un décompte du nombre de pas parcourus dans la journée.

La montre va également pouvoir analyser le niveau de sommeil avec décompte des différentes phases, le nombre d’étages gravis dans la journée et le niveau de stress. Malheureusement, la Xiaomi Watch 2 Pro ne dispose pas d’électrocardiogramme, contrairement aux modèles de Samsung ou Apple par exemple. Elle compense néanmoins avec une mesure de la composition corporelle indiquant le niveau de graisse corporelle, le niveau d’eau, le niveau de sel et le taux de protéines.

Vous pouvez également lire notre avis sur la Xiaomi Watch 2 Pro si vous voulez en savoir encore plus.

Si vous souhaitez comparer le Xiaomi 13T Pro avec d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2023. Notre guide sur les montres connectées vous aidera aussi à comparer la Xiaomi Watch 2 Pro à d’autres modèles équivalents.

