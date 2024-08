Xiaomi Watch 2 Pro : cette montre connectée avec Wear OS est à un super prix aujourd’hui

La Xiaomi Watch 2 Pro, première tocante du constructeur à embarquer Wear OS, peut facilement se mesurer aux modèles haut de gamme grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Pourtant, elle est bien moins chère que beaucoup de ses concurrents : en ce moment, on peut d’ailleurs la trouver à 239,99 euros au lieu de 329,99 euros sur le site de la marque.

La Xiaomi Watch 2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est en 2023 que Xiaomi a lancé sa Watch 2 Pro, une montre connectée qui sonnait comme une petite révolution pour la marque : il s’agissait en effet de sa première tocante sous Wear OS. Contrairement aux précédentes montres Xiaomi, celle-ci est ainsi une montre connectée complète, riche en fonctionnalités et sur laquelle on peut installer de nombreuses applications tierces. Pour couronner le tout, elle propose même un très bon suivi des activités sportives. Bref, une montre qu’on recommande sans difficulté, encore plus quand elle coûte 90 euros de moins après promotion.

Les points forts de la Xiaomi Watch 2 Pro

Un design sobre

Un suivi de fréquence cardiaque et GPS précis

De nombreuses applications compatibles

Au lieu de 329,99 euros, la Xiaomi Watch 2 Pro version 4G est aujourd’hui disponible en promotion à 239,99 euros sur mi.com. Le modèle Bluetooth est quant à lui proposé à 229,99 euros au lieu de 269,99 euros sur le site de Xiaomi.

Une montre Xiaomi avec Wear OS, enfin !

La Xiaomi Watch 2 Pro est une montre plutôt massive (47,6 x 45,9 x 11,8 mm) et épaisse (11,8 mm), mais elle a au moins l’avantage d’être conçue en acier inoxydable, un matériau bien solide et résistant. Dans l’ensemble, la montre connectée adopte un design plutôt classique qui devrait convenir au plus grand nombre. Côté écran, on a droit à une dalle Amoled de 1,43 pouce bien définie, qui aurait toutefois pu être un poil plus lumineuse pour vraiment nous satisfaire. Concernant les cadrans, il est possible d’en télécharger un grand nombre, puisque la Xiaomi Watch 2 Pro est une montre Wear OS.

Wear OS est d’ailleurs l’un des gros atouts de cette tocante, même si on doit ici se contenter de la version 3.5, et non Wear OS 4 comme les modèles Samsung ou Google. On peut heureusement profiter des nombreuses fonctionnalités permises par cet OS. Surtout, la montre nous permet d’installer de nombreuses applications disponibles sur le Play Store : Strava et Adidas Running pour le sport, Google Maps, Gmail ou encore Google Agenda pour le quotidien… Autant dire que la Watch 2 Pro est une véritable montre connectée bien complète.

Un très bon suivi des activités

Côté santé, la Xiaomi Watch 2 Pro intègre la plupart des fonctions attendues sur une montre connectée haut de gamme : analyse de la fréquence cardiaque, mesure de la SpO2, calcul du nombre de pas, suivi du sommeil, niveau de stress… Dommage quand même pour l’absence d’électrocardiogramme. La montre compense néanmoins avec une mesure de la composition corporelle indiquant le niveau de graisse corporelle, le niveau d’eau, le niveau de sel et le taux de protéines. On peut également profiter d’une mesure de fréquence cardiaque suffisamment fiable pour s’entraîner ainsi que d’un GPS bien précis. Notez d’ailleurs que Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié et a opté pour une puce GNSS double fréquence (L1+L5) compatible aussi bien avec la constellation GPS qu’avec les systèmes Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS.

Enfin, côté autonomie, la Xiaomi Watch 2 Pro en version Bluetooth a fonctionné durant 32 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie, et ce, en ayant activé tous les paramètres au maximum. Elle fait donc bien mieux que de nombreuses concurrentes sous Wear OS. Pour ce qui est de la recharge, la montre est livrée avec une base de charge magnétique fixée à un câble USB-C, mais elle n’est malheureusement pas compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Watch 2 Pro.

