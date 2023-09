La future Xiaomi Watch 2 Pro n’aurait pas grand-chose à envier aux montres Samsung

La future Xiaomi Watch 2 Pro pourrait profiter d'une lunette tournante, mais également d'une connectivité 4G et peut-être même de Wear OS, comme les modèles de Samsung.

Si Xiaomi propose des bracelets connectés à prix accessible ou des montres pas chères sous la marque Redmi, le constructeur chinois propose également, à sa gamme, des montres connectées au design bien plus élégant. Après les Xiaomi Watch S1, Watch S1 Pro et Watch S2, le constructeur s’apprêterait désormais à lancer sur le marché un nouveau modèle de montre haut de gamme, la Xiaomi Watch 2 Pro.

Le site indien MySmartPrice a en effet mis la main sur des rendus présentés comme officiels de la prochaine montre haut de gamme de Xiaomi. De quoi permettre d’en savoir plus sur le modèle qui prendrait la relève de la Watch S2.

Une montre avec lunette tournante, comme chez Samsung

On peut ainsi découvrir une montre au design plutôt élégant, dont l’aspect esthétique n’a pas grand-chose à envier aux montres Galaxy Watch de Samsung ou aux modèles de Huawei. La montre serait ainsi dotée d’une lunette autour de l’écran, tournante comme sur la Galaxy Watch 6 Classic, en plus d’une couronne proposée sur la partie droite. Cette couronne, qui ne semble pas rotative, serait par ailleurs cernée de deux boutons, en haut et en bas.

D’après les informations de MySmartPrice, la Xiaomi Watch 2 Pro serait équipée d’un écran Amoled de 1,43 pouce de diamètre avec un mode always-on. Le boîtier serait conçu en acier inoxydable et la montre serait compatible à la fois Bluetooth et 4G pour une utilisation autonome, sans avoir son smartphone avec soi. Une information qui vient corroborer des certifications faites au cours des mois précédents qui suggéraient déjà une connectivité 4G, à l’instar des modèles de Samsung, Google ou Apple.

Du côté des données de santé, la montre serait capable de suivre la composition corporelle — là aussi, comme les modèles de Samsung — ainsi que le sommeil, la SpO2 et les entraînements sportifs.

Une annonce attendue en octobre

Reste encore à savoir quel sera le système utilisé par Xiaomi pour sa Watch 2 Pro. Par le passé, le constructeur chinois a adopté le système ZeppOS, basé sur RTOS. Un système qui permet une bonne autonomie, mais pas l’installation d’applications tierces. Néanmoins, certaines rumeurs font état d’une montre sous Wear OS en préparation du côté de la firme. Reste à savoir si elles sont avérées et s’il s’agira bien de la Xiaomi Watch 2 Pro.

Le mystère ne devrait pas durer éternellement. Selon les informations de MySmartPrice, la montre devrait être présentée officiellement à la fin du mois d’octobre.

