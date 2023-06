Montres connectées : Xiaomi se mettrait au niveau de Samsung, Apple et Google

Selon le site XiaomiUI, le constructeur chinois pourrait décliner sa future montre Xiaomi Watch S2 Pro en version 4G, rejoignant ainsi Samsung, Google ou Apple.

Sur le marché des montres connectées, rares sont encore les constructeurs à proposer des modèles compatibles eSIM, avec une connectivité 4G pour permettre d’utiliser leur toquante même sans leur smartphone.

C’est actuellement le cas d’Apple, de Google ou de Samsung, mais la liste s’arrête plus ou moins là, du moins jusqu’à présent. En effet, comme l’a repéré le site XiaomiUI, Xiaomi travaillerait à son tour sur une déclinaison 4G d’une montre connectée. Le site spécialisé dans l’actualité du constructeur chinois a en effet repéré, sur une base de données IMEI deux appareils connus sous les numéros de modèle M2311W1 et M2312W1. Or, la nomenclature rappelle celle des précédentes montres de Xiaomi, puisque la Xiaomi Watch S2 utilise le numéro M2207W1 et la Xiaomi Watch S1 Pro le numéro M2135W1.

Dès lors, pour XiaomiUI, il ne fait aucun doute que les M2311W1 et M2312W1 correspondent à la prochaine montre connectée haut de gamme de la marque, la Xiaomi Watch S2 Pro.

Une montre compatible SIM

Or, le plus intéressant sur cette monte, à en croire les informations récoltées par XiaomiUI, réside dans son support de la SIM. Elle devrait en effet être compatible avec les réseaux 4G, une première pour Xiaomi, et permettre donc une utilisation même sans son smartphone. Pratique par exemple pour partager votre position pendant un entraînement sportif, voire pour répondre au téléphone directement depuis la montre si vous n’avez pas votre téléphone à proximité.

Rappelons cependant que, contrairement aux montres de Google ou de Samsung, les modèles de Xiaomi utilisent un système d’exploitation qui leur est propre, basé sur RTOS. Elles ne permettent donc pas l’installation d’applications tierces comme ce peut être le cas sur Wear OS.

On peut s’attendre à une présentation de la Xiaomi Watch S2 Pro dans les prochains mois, probablement en même temps que le prochain smartphone pliant du constructeur, le Xiaomi Mix Fold 3. Selon XiaomiUI le lancement en Chine serait prévu dans le courant du second semestre 2023.

