Les montres Xiaomi pourraient enfin passer à Wear OS : pourquoi c’est important

Selon une source de « 9to5Google », les prochaines montres connectées de Xiaomi adopteraient enfin la version complète de Wear OS 3. De quoi débloquer l'entièreté des services Google sur ces montres et bracelets, mais aussi toutes les applications qui les accompagnent.

À l’occasion du MWC 2023, Xiaomi a annoncé la sortie en Europe de sa Watch S1 Pro, une montre connectée fonctionnant sous MIUI Watch OS, une interface basée sur Android. En réalité, elle ne fonctionne pas sous Wear OS 3, le système d’exploitation de Google dédié aux montres et bracelets connectés. Cela prive les modèles de Xiaomi de plusieurs fonctionnalités et applications qui demandent cet OS. Selon nos confrères de 9to5Google, ce serait bientôt de l’histoire ancienne : le constructeur chinois travaillerait sur une montre sous Wear OS 3.

Une montre connectée Xiaomi sous Wear OS 3

La source du média anglophone serait proche des équipes de développement de Xiaomi. Un prochain modèle Xiaomi Watch pourrait adopter les services Google Play et par conséquent la marque Wear OS. Elle serait gérée via l’application Mi Fitness (Xiaomi Wear), celle qui est déjà utilisée pour les références existantes. Aucune date de sortie précise n’a été indiquée au site d’information, si ce n’est que cette future montre sortirait dans le courant de l’année.

Le principal avantage d’une montre sous Wear OS 3, c’est la possibilité d’installer toutes les applications compatibles disponibles sur le Play Store. Services de streaming musical, de fitness, etc. De quoi aussi grandement améliorer l’intégration des notifications ou payer avec sa montre grâce à Google Wallet par exemple.

Si cela pourrait permettre d’apporter de nombreuses fonctionnalités exclusives aux Xiaomi Watch, surtout si la marque généralise Wear OS 3 à tous ses modèles, il y aurait aussi des inconvénients. Les montres du constructeur sont souvent réputées pour leur autonomie pouvant aller à plusieurs jours. Toutefois, les modèles sortis ou mis à jour jusqu’à présent vers l’OS de Google n’est pas reconnu pour cela.

Wear OS 3 continue de faire son trou

En admettant que Xiaomi se mettrait à Wear OS 3, ce dernier continuerait son bout de chemin comme c’est le cas aujourd’hui. Ces derniers mois, on a vu les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro de Samsung, la Pixel Watch de Google, etc. passer à Wear OS 3.

D’autres constructeurs ont déjà sorti des modèles, comme Fossil, MontBlanc ou encore Mobvoi. Concernant ce dernier d’ailleurs, il est attendu au tournant dans les prochaines semaines avec sa TicWatch Pro 5.

