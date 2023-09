La prochaine montre de Xiaomi aura de quoi concurrencer les Galaxy Watch et la Pixel Watch

Xiaomi a confirmé que sa prochaine montre connectée, la Xiaomi Watch 2 Pro, sera équipée de Wear OS.

Wear OS a beau être le système pour montres connectées développé par Google, il a bien plus de mal à séduire les constructeurs tiers qu’Android pour les smartphones. Actuellement, seule une poignée de constructeurs, dont Google et Samsung, proposent des montres connectées basées sur le système de Google.

Cela va cependant changer dès la semaine prochaine avec l’arrivée d’un acteur majeur sur Wear OS : Xiaomi. Le constructeur chinois a annoncé sur Twitter que sa prochaine montre connectée, la Xiaomi Watch 2 Pro, sera bel et bien dotée de l’OS basé sur Android. Elle rejoindra ainsi les Galaxy Watch 6 de Samsung, la Pixel Watch de Google ou la Ticwatch Pro 5 de Mobvoi.

Pour rappel, le principal intérêt de Wear OS est de permettre aux utilisateurs d’installer des applications tierces sur leur montre connectée, avec un parc applicatif particulièrement riche et qui n’a pas grand-chose à envier aux Apple Watch. En revanche, les modèles sous Wear OS ont généralement tendance à proposer une autonomie bien moindre. C’est la raison pour laquelle de nombreux constructeurs, comme OnePlus ou Xiaomi jusqu’à présent, se basaient sur des systèmes plus légers et moins gourmands en ressource comme RTOS ou ZeppOS.

Une montre dont on sait déjà beaucoup

La Xiaomi Watch 2 Pro a déjà fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers mois. Début septembre, le site MySmartPrice en dévoilait le design particulièrement soigné, avec bracelet en cuir, double bouton sur le côté droit et couronne. En juin, le site XiaomiUI révélait quant à lui que le constructeur travaillait sur une montre compatible 4G, une première pour une toquante Xiaomi et qui la positionnerait face aux Pixel Watch, Apple Watch ou Galaxy Watch.

Du côté des caractéristiques, on s’attend à un écran de 1,43 pouce de diamètre, à une puce Snapdragon W5 Gen 1, à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. La montre serait par ailleurs dotée d’un électrocardiogramme et d’un cardiofréquencemètre.

On en saura davantage à propos de la Xiaomi Watch 2 Pro à compter du 26 septembre, à l’occasion d’un lancement prévu en Allemagne. Pour l’heure, on ignore encore à quel prix la montre sera commercialisée.