Alors que Xiaomi a présenté sa nouvelle interface HyperOS, dites nous ce que vous en avez pensé. Convaincu ou non ?

Cette semaine, Xiaomi organisait en Chine une grande confĂ©rence. L’occasion pour la firme de dĂ©voiler non seulement ses nouveaux smartphones Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, ses nouvelles montres Xiaomi Watch S3 et Xiaomi Watch H1, mais Ă©galement la nouvelle version de son interface graphique pour smartphones et montres connectĂ©es : HyperOS.



Après plus de dix ans et de bons et loyaux services, Xiaomi a en effet annoncĂ© qu’il allait se sĂ©parer de MIUI au profit de sa nouvelle interface, HyperOS. DĂ©jĂ teasĂ©e mi-octobre , cette nouvelle interface a eu droit Ă un long segment durant la confĂ©rence. L’occasion pour le constructeur de revenir en dĂ©tail sur les Ă©lĂ©ments de l’interface, l’objectif d’HyperOS, les diffĂ©rentes nouveautĂ©s ou les smartphones qui seront mis Ă jour.

Concrètement, HyperOS sera bien plus optimisĂ© que MIUi avec un poids occupĂ© par le système de 8,75 Go. Le système offrira Ă©galement une connexion bien plus simple Ă ses diffĂ©rents appareils Xiaomi, qu’il s’agisse d’Ă©couteurs, de montres, de tĂ©lĂ©viseur ou de vĂ©hicule Ă©lectrique. HyperOS aura Ă©galement droit Ă son propre assistant vocal, mais Ă©galement Ă une refonte des applications, dans la continuitĂ© de ce que propose dĂ©jĂ MIUI.

Des nouveautés convaincantes à vos yeux ?

Avec toutes ces nouveautés, nous souhaitions avoir votre avis sur cette nouvelle interface Xiaomi. Êtes-vous convaincu des évolutions annoncées ? Dites-le-nous simplement en répondant au sondage de la semaine dans le menu ci-dessous.

Que pensez-vous du nouveau système HyperOS de Xiaomi ? J'aime bien, c'est prometteur

Ça ne change pas grand chose par rapport à MIUI

J'attends de la découvrir sur un smartphone Xiaomi

Je n'aime pas du tout

N’hĂ©sitez pas Ă Ă©tayer votre rĂ©ponse dans les commentaires. Cet article sera mis Ă jour en fin de semaine prochaine avec les rĂ©sultats du sondage et les rĂ©ponses les plus pertinentes.