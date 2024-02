Le Xiaomi 14 Ultra bien parti pour surclasser le S24 Ultra sur la photo de loin

Xiaomi a dévoilé sur Weibo une bonne partie des spécifications photo du nouveau Xiaomi 14 Ultra... et en la matière, l'appareil s'annonce prometteur. Son zoom x5 disposera ainsi d'une ouverture plus avantageuse que ce que propose le Galaxy S24 Ultra.

Le fondateur et CEO de Xiaomi, Lei Jun, a publié sur X quelques uns des premiers rendus officiels du Xiaomi 14 Ultra. Attendu lors du MWC 2024, la semaine prochaine, l’appareil se dévoile donc avec un peu d’avance… d’autant que la marque a également partagé, cette fois sur le réseau social chinois Weibo, des informations techniques relatives au volet photo de son nouveau flagship. L’occasion d’en apprendre plus quelques jours avant l’annonce européenne de celui qui pourrait faire de l’ombre à Samsung et son Galaxy S24 Ultra, notamment sur la photo à distance et en basse lumière.

Mais commençons par l’allure de l’engin. Les visuels publiés par Lei Jun nous laisse apprécier un produit élégant, doté d’une surface arrière en similicuir et d’un gros îlot central, rond, regroupant les quatre modules photo arrières de l’appareil. On aperçoit aussi le cadre métallique du Xiaomi 14 Ultra, ainsi que sa connectique USB-C et ses boutons de volume et de verrouillage. Un design efficace qu’une précédente fuite avait toutefois déjà suggéré.

Le Xiaomi 14 Ultra n’aura pas froid aux yeux en photo

Sur le plan photo, Xiaomi ne nous donne pas encore tous les détails qu’on aimerait, mais la marque nous dévoile quand même les caractéristiques techniques des trois capteurs les plus importants. Le module principal (1 pouce) LYT-900 pourra ainsi compter sur une ouverture variable pouvant aller jusqu’à f/1.63, en 50 Mpx. Une résolution que l’on retrouvera sur les deux zoom, qui s’appuieront l’un comme l’autre sur un capteur IMX858. Le premier ira jusqu’à 3.2 et pourra ouvrir à f/1.8.

Source : Xiaomi Source : Xiaomi

C’est toutefois le second qui nous intéresse le plus. Et pour cause, ce dernier monte à un grossissement x5 tout en ayant la capacité d’ouvrir à f/2.6. Pour comparaison, le zoom x5 Xiaomi 13 Ultra se contentait d’une ouverture à f/3.0 et celui du Samsung Galaxy S24 Ultra ne va pas au-delà de f/3.4.

La plus grande ouverture attendue sur le zoom x5 du Xiaomi 14 Ultra devrait donc lui permettre de capter plus de lumière que son concurrent pour délivrer (on l’espère) de meilleures photo à distance, en soirée ou dans des intérieurs un peu sombres. Début de réponse la semaine prochaine, l’appareil étant attendu à Barcelone le 25 février.