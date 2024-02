Le Xiaomi 14 Ultra arriverait très bientôt : voici à quoi il ressemblerait

Les Xiaomi 14 pourraient être présentés en Chine et dans le reste du monde à l'occasion du MWC qui aura lieu dans quelques jours. Dans cette gamme, il y aurait le Xiaomi 14 Ultra, à savoir le meilleur modèle. Une fuite révèle ce que serait son design.

Ce 26 février débutera le MWC de Barcelone, plus grand salon dédié à la téléphonie. Plusieurs annonces de smartphones y seraient prévues et Xiaomi serait de la partie avec sa série des Xiaomi 14, qui serait notamment composée du Xiaomi 14 Ultra, successeur du Xiaomi 13 Ultra. Une fuite de MySmartPrice montre ce à quoi pourrait ressembler ce smartphone haut de gamme.

Deux coloris et gros module photo

Selon les rendus partagés par le site, deux coloris seraient commercialisés : du noir et du blanc/argent. Fini le vert du 13 Ultra a priori donc. Toutefois, le design en reprend les grandes lignes, principalement avec un immense bloc photo comprenant quatre capteurs photo, situé au centre de l’appareil. Leur positionnement ne changerait pas. Leica serait logiquement toujours partenaire de la marque pour les optiques. Ce bloc photo serait par ailleurs légèrement plus épais, mais l’on perdrait la « bosse » qu’avait le 13 Ultra sur la partie supérieure de son dos. Pour le reste de ce dernier, il devrait toujours être en similicuir texturé.

Sur les photos que l’on peut consulter, les microphones secondaires ainsi que l’émetteur infrarouge sont absents. Pour MySmartPrice, « il est peu probable que Xiaomi présente un smartphone sans émetteur infrarouge. » Pour le moment, on ne sait pas à quoi pourrait ressembler la face avant du Xiaomu 14 Ultra, bien qu’on puisse penser que, comme pour le dos, ce soit très ressemblant à ce qu’était l’écran du 13 Ultra.

Ce qu’on sait du Xiaomi 14 Ultra

D’autres fuites ont déjà émergé à propos du Xiaomi 14 Ultra, ce qui permet d’en apprendre davantage sur ce futur modèle. Il pourrait avoir droit à une version spéciale avec un cadre en titane (et non en aluminium). Les versions en similicuir seraient vendues avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Quant aux autres versions, elles seraient vendues avec 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

L’écran du Xiaomi 14 Ultra serait une dalle Amoled de 6,7 pouces avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce smartphone Xiaomi serait équipé du dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 3, qui a déjà commencé à faire ses preuves. Il serait épaulé par le GPU Adreno 750 et permettrait de faire fonctionner HyperOS, la nouvelle interface de Xiaomi, basée sur Android 14. Le tout serait alimenté par une batterie de 5300 mAh, qui pourrait être rechargée à une puissance maximale de 90 W en filaire et 50 W en sans-fil.

Côté photo, ce Xiaomi 14 Ultra accueillerait un capteur principal Sony LYT-900 de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif de 50 Mpx ainsi qu’un quatrième capteur (peut-être pour la photo macro ou un deuxième téléobjectif). Quant à la caméra à l’avant, il s’agirait d’un capteur de 32 Mpx. Pour rappel, le Xiaomi 13 Ultra était sorti à 1500 euros sur le marché français : on peut s’attendre à ce que ce soit un prix similaire pour le 14 Ultra.