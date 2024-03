Xiaomi est prêt à lancer son nouveau bracelet connecté pas cher, le Smart Band 9

Le site ITHome a mis la main sur la certification Bluetooth du futur Xiaomi Smart Band 9. De quoi suggérer un lancement imminent.

À l’occasion du MWC 2024, il y a quelques semaines à peine, Xiaomi présentait ses nouvelles montres Xiaomi Watch 2 et Xiaomi Watch S3, mais également son bracelet connecté haut de gamme, le Xiaomi Smart Band 8 Pro. Il semble que le constructeur chinois ne soit pas prêt de s’arrêter sur le domaine des bracelets connectés et prépare d’ores et déjà sa future gamme Smart Band.

Comme l’a repéré le site chinois ITHome, Xiaomi a en effet fait certifier, en Chine, deux nouveaux modèles de bracelets connectés, présentés sous les numéros de modèle M2345B1 et M2346B1. Il semble qu’il s’agisse d’ores et déjà du Xiaomi Smart Band 9 et du Xiaomi Smart Band 9 NFC. Pour rappel, les bracelets connectés de Xiaomi sont lancés en Chine avec une déclinaison NFC permettant le paiement sans contact. Une fonction absente des modèles français, puisque Xiaomi ne s’est associé à aucune banque européenne.

Les informations de certification présentées ici par ITHome ne concernent que le fonctionnement des fréquences sans fil des deux bracelets, essentiellement pour le Bluetooth. Dès lors, compliqué d’y dénicher des informations fiables concernant les deux bracelets.

Un lancement qui semble imminent

Toujours est-il qu’une certification précède généralement de peu l’annonce officielle d’un nouveau produit. Il s’agit généralement de l’une des dernières étapes effectuées par les constructeurs avant la commercialisation de leurs nouveautés, qu’il s’agisse d’un bracelet connecté, d’une montre ou d’un smartphone. Dès lors, une certification au mois de mars peut présager une annonce dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.

Traditionnellement, les bracelets connectés de Xiaomi sont annoncés en Chine aux côtés des nouveaux smartphones. Pour l’heure, Xiaomi n’a cependant pas de conférence programmée en Chine. Le lancement du Smart Band 9 pourrait donc s’y faire à l’occasion de sa prochaine présentation. Pour la France, il faudra cependant probablement patienter quelques mois. Alors que le Xiaomi Smart Band 8 a été lancé en Chine en avril 2023, il a été lancé en France en septembre.