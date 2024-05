L’inflation du prix des smartphones ne serait pas terminée avec les Xiaomi 15

La série des Xiaomi 15 attendue en Chine pour la fin de l'année pourrait être encore plus chère que les Xiaomi 14 sortis l'année dernière. La faute à l'inflation qui continue sur les matériaux, les puces électroniques et la mémoire.

On s’attend à ce que la série des Xiaomi 15 arrive soit présentée en Chine mi-octobre prochain, avant une arrivée sur le marché européen quelques mois plus tard. Meilleurs en photo et en performances a priori, ils devraient également être plus chers : l’inflation sur les smartphones, ce ne serait pas terminé.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2024 ?

Des Xiaomi 15 plus chers que l’année dernière

La rumeur vient de Digital Chat Station, informateur basé en Chine qui a vent de beaucoup de projets de Xiaomi. Selon lui, il serait difficile pour Xiaomi de maintenir les prix des Xiaomi 14 pour la série suivante. Il explique cela par la hausse des prix des composants, comme la mémoire ou encore les matériaux bruts (pour les composants électroniques comme pour les ceux du châssis).

Il ne s’inquiète cependant pas pour cette génération, dont la configuration serait bonne. Les Xiaomi 15 viendraient même corriger certains défauts des Xiaomi 14. Pour rappel, voici les prix en France au lancement des Xiaomi 14 :

À noter que le Xiaomi 14 Pro n’était pas sorti en Europe. Quant aux Xiaomi 15, ils pourraient sortir en France en février 2025, pourquoi pas lors du prochain MWC de Barcelone.

Ce qu’on sait des Xiaomi 15

L’information principale à retenir, c’est sans doute le SoC qu’embarqueront ceux qui pourraient se nommer Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra : le Snapdragon 8 Gen 4. Il s’agira de la puce la plus puissante et haut de gamme de Qualcomm. Elle pourrait être dévoilée la veille de la présentation de la prochaine série principale de Xiaomi. Néanmoins, cette puce consommerait beaucoup d’énergie, espérons que l’autonomie reste convaincante.

Le site NoteBookCheck a fait une synthèse des fuites et rumeurs autour des Xiaomi 15. Globalement, il ne devrait pas y avoir de surprise : ils ressembleraient beaucoup aux Xiaomi 14. Ainsi, les 15 et 15 Pro disposeraient de trois capteurs photo à l’arrière de 50 Mpx chacun : il pourrait s’agir d’un capteur principal, un ultra-grand-angle ainsi qu’un téléobjectif. Leur ouverture serait significativement plus grande que celle des capteurs des Xiaomi 14. Le modèle Pro disposerait d’un téléobjectif périscopique qui lui offrirait un zoom optique x3. Côté écran, les 15 et 15 Pro toujours seront dotés d’une dalle Amoled 2K ; la version Ultra aurait droit à un écran incurvé.