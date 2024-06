Avec ces écouteurs atypiques, Xiaomi veut faire face à Bose, Huawei et Shokz

Xiaomi a lancé de nouveaux écouteurs sans fil qui promettent à la fois confort et sécurité en restant conscient de son environnement.

Depuis un an, le marché des écouteurs sans fil se diversifie. Alors que les écouteurs intra-auriculaires étaient hégémoniques jusqu’à présent, plusieurs constructeurs proposent désormais des modèles plus confortables et ouverts, conçus pour entendre ce qui se passe autour de soi et particulièrement optimisés pour un usage sportif.

Si Shokz a ouvert la voie avec ses OpenFit — puis ses OpenFit Air dévoilés fin mai — le constructeur chinois a rapidement été rejoint par les Huawei FreeClip ou les Bose Ultra Open Earbuds. Désormais, c’est au tour de Xiaomi de mettre un pas de plus sur ce marché en présentant ses nouveaux Xiaomi Open Headphones.

Dévoilés pour l’heure uniquement en Chine, les Xiaomi Open Headphones adoptent un design assez proche de celui des écouteurs ouverts de Shokz, avec un système de tour d’oreille permettant, en principe, une meilleure accroche. Comme c’est le cas pour tous les écouteurs de ce type, les Open Headphones ne viennent pas se loger dans le conduit auditif, mais restent fixés à l’entrée de l’oreille, permettant aux utilisateurs de rester conscients des bruits environnants, sans isolation passive. Pour diriger le son au mieux, Xiaomi précise cependant avoir intégré des transducteurs directifs. De quoi éviter les fuites sonores et éviter que les personnes autour de vous n’entendent votre musique, vos appels ou vos podcasts. Les écouteurs sont par ailleurs compatibles avec le codec LHDC, assurant une compatibilité avec le standard Hi-Res Audio Wireless.

Des écouteurs confortables et résistants aux éclaboussures

Les écouteurs se veulent par ailleurs plutôt confortables grâce à un système d’arceau à mémoire de forme en alliage de nickel et de titane, ainsi que d’un revêtement en silicone liquide pour éviter les irritations. Notons par ailleurs que les Xiaomi Open Headphones sont certifiés IP64 ce qui garantit une protection contre les éclaboussures, la pluie, voire la transpiration.

Du côté de l’autonomie, Xiaomi annonce que ses écouteurs proposent jusqu’à 7 heures 30 d’écoute, avec les écouteurs seuls et jusqu’à 38 heures 30 à l’aide du boîtier de recharge.

Pour l’heure, les Xiaomi Open Headphones ne sont proposés qu’en Chine où ils sont commercialisés en noir ou en crème, au prix de 649 yuans, soit 83 euros HT. Aucune commercialisation en France n’a encore été annoncée.