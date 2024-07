Comment voir le Tesla Cybertruck et la Xiaomi SU7 en France

Qui a dit que la France était en retard sur les nouvelles technologies ? Certainement pas Tesla et Xiaomi ! Ces deux marques ont choisi l'Hexagone pour présenter leurs dernières créations automobiles : le Cybertruck et la SU7.

Vous en avez marre des voitures qui se ressemblent toutes ? Ça tombe bien, Tesla et Xiaomi sont là. Ces deux entreprises profitent des JO de Paris et ont décidé de nous en mettre plein la vue avec leurs dernières créations : le Cybertruck et la SU7. Et devinez quoi ? Vous pouvez les voir en vrai.

Parlons d’abord du Cybertruck de Tesla. Ce véhicule, c’est un peu comme si Elon Musk avait demandé à un enfant de 5 ans de dessiner une voiture du futur, et qu’il avait décidé de la construire telle quelle. Avec ses lignes anguleuses et son look de tank futuriste, le Cybertruck ne passe pas inaperçu.

Vous pouvez actuellement admirer cette bête de métal au Tesla Store de Saint-Ouen (150 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine). Attention toutefois, c’est regarder avec les yeux, pas avec les mains : impossible de monter à bord pour le moment.

Et la SU7 de Xiaomi !

De l’autre côté du ring, nous avons la Xiaomi SU7. Alors là, changement total d’ambiance ! Exit le look post-apocalyptique, on entre dans l’ère du design élégant. La SU7, c’est la réponse chinoise à Tesla : une berline électrique qui en jette, avec des lignes fluides.

Mais ne vous fiez pas à son apparence sage : sous le capot, c’est rempli de technologies ! Xiaomi a mis le paquet avec des batteries dernier cri, une autonomie énervée, et un tableau de bord qui ressemble plus à l’intérieur d’un vaisseau spatial qu’à celui d’une voiture.

Et la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez voir non pas une, mais DEUX SU7 à Paris ! Jusqu’au 30 juillet, rendez-vous à la Galerie Joseph (7 rue Bailly, Paris 75003) pour une visite d’environ 45 minutes. Là encore, c’est en statique, mais au moins vous pourrez tourner autour et rêver un peu. Il y a aussi les dernières nouveautés de Xiaomi, et plein de produits à découvrir.