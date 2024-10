Xiaomi s’apprêterait à lancer un bracelet moins cher, plus résistant et plus autonome encore

Alors que Xiaomi a récemment lancé son bracelet Smart Band 9, le constructeur chinois travaillerait activement à un nouveau modèle plus résistant, le Xiaomi Smart Band 9 Active.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active // Source : YTechB

Moins d’un mois après le lancement de son Xiaomi Smart Band 9, le constructeur chinois travaillerait déjà sur une nouvelle version de son bracelet connecté, plus résistante, plus large et, surtout, plus autonome.

Le site YTechB a en effet publié en fin de semaine dernière un article concernant le futur Xiaomi Smart Band 9 Active, avec plusieurs rendus marketing du bracelet connecté, ainsi que quelques caractéristiques techniques.

On peut y découvrir un bracelet plus large que le Xiaomi Smart Band 9 standard, avec un système de revêtement qui vient entourer complètement le capteur amovible. Trois versions du bracelet seraient ainsi proposées : noir, blanc et rose. Le capteur du Xiaomi Smart Band 9 Active aurait par ailleurs droit à un écran entièrement plat, protégé par le bracelet en plastique pour une meilleure résistance aux rayures.

Un bracelet avec une meilleure autonomie

Du côté des caractéristiques, YTechB avance que le Xiaomi Smart Band 9 Active aurait droit à un écran d’une diagonale de 1,47 pouce — contre 1,62 pouce pour le Xiaomi Smart Band 9. En revanche, le bracelet aurait droit à une meilleure autonomie avec 18 jours prévus par Xiaomi, contre 14 jours annoncés pour le Xiaomi Smart Band 9.

Généralement, la gamme de bracelets « Active » est proposée à un prix plus attractif que les Smart Band standard. Ainsi, le Xiaomi Smart Band 8 Active est disponible en France à 29,99 euros, contre 39 euros pour le Smart Band 9.

Rappelons également que Xiaomi travaillerait, en parallèle, sur un bracelet connecté plus haut de gamme, le Xiaomi Smart Band 9 Pro. Celui-ci a déjà fait l’objet de quelques fuites et pourrait lui aussi être présenté en Chine d’ici la fin de l’année.