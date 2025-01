Xiaomi lance WinPlay : les jeux Windows débarquent sur tablettes Android

Xiaomi veut vraisemblablement révolutionner le gaming sur tablette avec WinPlay, une nouvelle technologie permettant de jouer aux jeux Windows directement sur la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Cette innovation système ne nécessite aucune connexion internet.

Zhang Guoquan, directeur du département des logiciels système mobile de Xiaomi, explique sur Weibo que la nouvelle fonctionnalité WinPlay s’appuie sur la technologie Xiaomi HyperCore pour créer un environnement virtuel optimisé. Ce système à trois couches de virtualisation gère les API essentielles, le rendu d’image et l’exécution des commandes, permettant aux utilisateurs d’accéder aux jeux des plateformes populaires comme Steam et GOG. Et cela, directement depuis leur tablette Android.

Les performances sont au rendez-vous, avec une perte de puissance GPU limitée à 2,9 % selon les tests internes de Xiaomi. La consommation énergétique moyenne serait de seulement 8,3W, ce qui prouve l’efficacité du système. Selon Xiaomi, l’allocation intelligente des ressources garantit une expérience fluide, du chargement au rendu des jeux.

Vous pouvez jouer aux jeux avec une manette ou un combo clavier et souris

WinPlay prend en charge divers périphériques de jeu, notamment les manettes, claviers et souris, offrant une expérience proche du PC. Le système est particulièrement optimisé pour les manettes Xbox, reproduisant même les retours haptiques de la console. Le mode multijoueur permet jusqu’à quatre joueurs simultanés.

Actuellement en phase bêta, WinPlay est exclusif à la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 sous Hyper OS 2 Beta. Les utilisateurs intéressés peuvent participer au programme bêta via l’application Xiaomi Community, après avoir mis à jour leur appareil. L’utilisation se révèle assez simple : il suffit de transférer les fichiers de jeu d’un PC vers la tablette et de connecter les périphériques souhaités.

Il est important de noter que WinPlay se limite aux jeux Windows et ne permet pas l’exécution d’applications Windows standards. Xiaomi prévoit d’affiner et d’étendre cette fonctionnalité en fonction des retours utilisateurs, sans toutefois communiquer de date précise pour la version stable.