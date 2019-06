En couple avec le Xiaomi Mi 9T et le Mi Band 4, le constructeur chinois a décidé de sortir en France les Mi True Wireless Earphones. Ces concurrents des AirPods se veulent aussi bons pour 100 euros moins chers. Nos premières impressions ne confirment pas nécessairement cela.

Lorsque l’on tente de dominer le smartphone, comme avec le Xiaomi Mi 9T, ou les bracelets connectés, comme avec le Mi Band 4, que reste-t-il encore à conquérir ? Si l’on suit l’exemple des constructeurs du marché des smartphones, on dira naturellement l’audio.

La disparition progressive du port jack, poussée par les constructeurs plus que par les consommateurs, pousse le renouvellement. Et face à cela, les écouteurs totalement sans fils sont toujours plus populaires, AirPods en tête. Xiaomi va donc aussi tenter de grappiller une part de ce lucratif marché en France en y sortant les True Wireless Earphones.

De très faux airs d’AirPods

On pourrait croire au premier coup d’oeil que les True Wireless Earphones de Xiaomi sont comparables aux AirPods d’Apple. Il faut dire que leur petite boîte arrondie et leur design blanc sont terriblement connotés.

Au final, il n’en est vraiment rien. En les prenant en main, on ressent directement les 100 euros d’écarts entre les deux, puisque les Earphones de Xiaomi ne bénéficient pas des mêmes finitions. Loin de là : la boîte et les écouteurs eux-mêmes sont bien plus épais, et les écouteurs très allongés « à la mode iPhone » ne font qu’accentuer cette impression.

Trop épais ? Ce sera une affaire de goût, mais ils le sont assez pour avoir l’air de contrefaçons chinoises pas nécessairement bien fichues. Au moins le boîtier, qui promet de fournir une autonomie de 10 heures au total aux écouteurs, dispose d’un port USB type C pour la recharge. Notons également qu’il s’agit ici d’un design intra-auriculaire, théoriquement plus performant notamment pour stopper les bruits ambiants.

Nous n’avons pas pu juger encore du confort d’utilisation (je vous aime fort, mais ç’aurait été vraiment dégueulasse) ni même tester la qualité du son. C’est sur ces deux points que les True Wireless Earphones pourraient se démarquer, mais pour cette première impression… ça ne semble pas fameux, on ne va pas se mentir.

Nos photos