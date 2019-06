Six mois après leur présentation en Chine, Xiaomi a annoncé l’arrivée en France de ses écouteurs sans fil, les Mi True Wireless. Ceux-ci proposent nombre de fonctionnalités et un design similaire à celui des AirPods pour un prix très attractif de 80 euros.

Mise à jour 12/06 : Six mois après le lancement en Chine des Mi AirDots Pro, Xiaomi a annoncé leur arrivée en France sous le nom de Mi True Wireless.

Pour rappel, les Xiaomi Mi True Wireless sont des écouteurs sans fil proposant de nombreuses fonctionnalités comme une annulation active de bruit, l’arrêt de la musique lorsqu’ils sont retirés des oreilles, des commandes tactiles pour répondre à un appel ou interroger l’assistant vocal, l’écoute individuelle avec un seul écouteur ou une connexion simplifiée au smartphone.

Surtout, que ce soit avec le design des écouteurs ou celui de la boîte de recharge, les Xiaomi Mi True Wireless rappellent clairement les AirPods d’Apple. Ils sont néanmoins proposés à un prix bien plus attractif, à 79,99 euros, contre 179 euros pour les derniers AirPods avec le boîtier de charge filaire. Les écouteurs de Xiaomi seront disponibles en France à partir du 20 juin prochain.

Article du 08/01 : Erratum : une erreur de traduction laissait entendre 10h d’autonomie continue. Il s’agit en fait de l’autonomie totale en comptant les recharges permises par la boîte.

En fin d’année 2018, Xiaomi dévoilait les AirDots Youth Edition, des écouteurs true wireless proposés pour une trentaine d’euros seulement. Seulement deux mois plus tard, en marge du CES 2019, Xiaomi dévoile un nouveau modèle qui se rapproche bien plus des cadors du marché, les Apple AirPods.

En reprenant leur design à tige tombant sur le lobe de l’oreille, ces nouveaux AirDots Pro prennent clairement pour cible les écouteurs phares d’Apple déjà copiés par d’autres. Ils se différencient néanmoins sur un point important pour le consommateur : le prix.

Un peu plus lourds que les AirDots Youth Edition (5,8 g par écouteur au lieu de 4,2 g), les AirDots Pro — ou Mi Wireless Earpods Air — sont certifiés IPX4 (résistants aux éclaboussures et à la pluie), disposent d’une interface tactile pour contrôler sa musique, décrocher un appel ou lancer l’assistant vocal, et intègrent un système de réduction de bruit active pour les appels. Contrairement au modèle de fin 2018 en revanche, ils ne sont pas compatibles avec le Bluetooth 5.0, mais avec le Bluetooth 4.2. Ils supportent tout de même les codecs AAC.

Une autonomie record

Xiaomi annonce une autonomie de 3 heures d’écoute continue pour ses AirDots Pro sur une simple charge, soit un peu moins que les AirDots (4 heures d’écoute). Heureusement, 10 min de charge suffisent à rendre assez d’autonomie pour profiter de 70 minutes d’utilisation.

Bien sûr, ces écouteurs sont compatibles avec iOS et Android (et tout appareil compatible Bluetooth 4.2, comme un PC par exemple) et sont proposés avec une boite de rangement USB-C capable de recharger 2 fois entièrement les écouteurs pour un total de 10 heures d’autonomie avec un volume à 80 %. Enfin, chaque écouteur peut fonctionner de façon indépendante.

Prix et date de disponibilité

Les Xiaomi Mi AirDots Pro seront disponibles le 11 janvier en Chine au prix de 399 yuans, soit environ 51 euros (hors taxes). Avec la présence de Xiaomi en France, on peut espérer un lancement chez nous un peu plus tard dans l’année, mais le prix risque d’être bien évidemment un peu plus élevé en raison des frais logistiques et des taxes.