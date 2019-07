Après une première annonce chinoise, Xiaomi a enfin officialisé l’arrivée en France du Redmi 7A, son appareil d’entrée de gamme. Vendu à seulement 119 euros, il n’en est pas moins très intéressant.

Xiaomi est une marque ayant toujours tendance à se réveiller au milieu de l’été. Il faut dire qu’avec ses nombreuses références, elle peut rapidement occuper un terrain que d’autres n’ont pas nécessairement.

Récemment, la marque a dévoilé le Xiaomi Mi A3, un smartphone Android One intéressant mais non sans ses petites faiblesses. Aujourd’hui, c’est vers l’entrée de gamme qu’elle se tourne.

Le Xiaomi Redmi 7A est disponible en France

Après une première présentation en Chine, puis une disponibilité ouverte à l’Europe petit à petit, la marque annonce enfin la sortie du Xiaomi Redmi 7A en nos terres françaises.

Pour rappel, les particularités de ce téléphone sont de s’équiper d’une grande batterie de 4 000 mAh, de disposer d’un capteur 12 mégapixels à l’arrière et de proposer un écran 5,45 pouces en définition Full HD+. Il ne s’agit pas de la meilleure qualité disponible évidemment, mais le prix très minime du smartphone devrait en intéresser plus d’un.

Prix et date de sortie du Xiaomi Redmi 7A

Le Xiaomi Redmi 7A est en effet vendu en deux configurations. La première, avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, n’est vendue qu’à 119 euros en France ! La deuxième, à 32Go de stockage, est quant à elle proposée à 139 euros.

Il est d’ores et déjà disponible sur le site Mi.com et dans les Mi Stores, et vous pouvez également le retrouver auprès d’autres boutiques en ligne dès maintenant.